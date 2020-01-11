İran Genelkurmay Başkanlığı: Uçak yanlışlıkla füze ile vuruldu İran’ın başkenti Tahran’da kalkıştan kısa süre sonra düşen ve 82’si İran’lı, 63’ü Kanada’lı 176 kişi hayatını kaybettiği Boeing 737 yolcu uçağının İran tarafından insan hatasıyla kazara vurulduğu duyuruldu. Konuya ilişkin açıklama yapan İran Genelkurmay Başkanlığı ve İran Devlet Televizyonu uçağın insan hatası sonucu füze ile vurulduğunu belirtti. İran Cumhurbaşkanı Ruhani uçağın düşürülmesinin büyük bir trajedi ve affedilemez bir hata olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ise sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı paylaşımda 'ABD'nin kriz zamanı neden olduğu insan hatası felakete yol açtı, ölenlerin ailelerinden özür ve başsağlığı diliyoruz' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 11 Ocak 2020, 06:50 Son Güncelleme: 11 Ocak 2020, 08:04 Yeni Şafak