Dünya İran Genelkurmay Başkanlığı Uçak yanlışlıkla füze ile vuruldu
ORTADOĞU

İran Genelkurmay Başkanlığı: Uçak yanlışlıkla füze ile vuruldu

İran’ın başkenti Tahran’da kalkıştan kısa süre sonra düşen ve 82’si İran’lı, 63’ü Kanada’lı 176 kişi hayatını kaybettiği Boeing 737 yolcu uçağının İran tarafından insan hatasıyla kazara vurulduğu duyuruldu. Konuya ilişkin açıklama yapan İran Genelkurmay Başkanlığı ve İran Devlet Televizyonu uçağın insan hatası sonucu füze ile vurulduğunu belirtti. İran Cumhurbaşkanı Ruhani uçağın düşürülmesinin büyük bir trajedi ve affedilemez bir hata olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ise sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı paylaşımda 'ABD'nin kriz zamanı neden olduğu insan hatası felakete yol açtı, ölenlerin ailelerinden özür ve başsağlığı diliyoruz' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İran’da düşürülen Ukrayna uçağında 176 kişi hayatını kaybetti.
İran’da düşürülen Ukrayna uçağında 176 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı İran'ın, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurmasından saatler sonra düşmüş, uçaktaki 176 yolcudan kurtulan olmamıştı.

  • Uçağın nasıl ve kim tarafından düşürüldüğü son günlerde gündem maddesi haline gelmişken İran Genelkurmay Başkanlığı ve İran Devlet Televizyonu konuya ilişkin açıklama yaptı ve İran uçağın yanlışlıkla vurulduğunu kabul etti.

İran'da düşen yolcu uçağındaki 176 kişi hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 20
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İran'ın başkenti Tahran'da Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı düştü.
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İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, PS-752 sefer sayılı uçaktakilerin tamamının hayatını kaybettiğini açıkladı.
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Kulivend, yolcuların ve mürettebatın cesetlerini olay yerinden topladıklarını ve adli tıp kurumuna göndereceklerini ifade etti.
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Tahran İmam Humeyni Havalimanı Sözcüsü Ali Kaşani de 170 olarak açıklanan yolcu sayısını 167, 10 olarak açıklanan mürettebat sayısını da 9 olarak güncelledi.
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Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mucteba Halidi Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağının kısa süre sonra yerel saatle 06.18'de teknik arıza nedeniyle düştüğünü bildirmişti.
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Zelenskiy'den Tahran'da düşen uçakla ilgili spekülasyondan kaçınma çağrısı <br> <br> Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının İran'da düşmesiyle ilgili spekülasyondan kaçınma çağrısında bulundu.
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Zelenskiy, Ukrayna uçağının İran'ın başkenti Tahran'da düşmesine ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Olayla ilgili bütün gelişmelerin takip edildiğini belirten Zelenskiy, Resmi açıklamalar yapılana dek, herkesi, olayla ilgili spekülasyon yapmaktan ve doğrulanmamış bilgileri sunmaktan kaçınmaya davet ediyorum. ifadelerini kullandı.
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Ukrayna Uluslararası Hava Yollarının basın servisinden yapılan açıklamada da Tahran'a uçak seferlerinin süresiz durdurdurulduğu bildirildi.
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Yolcuların milliyetleri açıklandı <br> <br> Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Prystaiko, Tahran'da düşen uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna, 10 İsveç, 4 Afganistan, 3 Almanya ve 3 İngiltere vatandaşının bulunduğunu bildirdi.
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Prystaiko, ölen Ukrayna vatandaşlarından 2'sinin yolcu, 9'unun ise mürettebattan olduğunu kaydetti.
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Ukrayna Havayolları, yolcuların büyük bölümünün, Kiev'de aktarma yaparak farklı varış noktalarına seyahat etmeyi planladıklarını açıkladı.
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Türkiye'den taziye mesajı <br> <br> Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Havayollarına ait bir uçağın İran'da düşmesi nedeniyle Ukrayna ve İran halkları ile hükümetlerine taziyelerini iletti.
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tahran-Kiev seferini yapan Ukrayna Havayollarına ait bir yolcu uçağının kalkıştan kısa süre sonra düştüğü, uçaktaki tüm yolcuların ve mürettebatın hayatını kaybettiği hatırlatıldı.
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Açıklamada, Dost Ukrayna ve İran halklarına ve hükümetlerine en içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. ifadesi yer aldı.
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Uçağın iki kara kutusu da bulundu <br> <br> İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'in haberine göre, İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, uçağın düşüş nedeninin henüz belli olmadığını söyledi. Abidzade, Kazanın nedeni kara kutu ayrıştırılıp analiz edildiği zaman açığa çıkacaktır. dedi.
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Kara kutunun, İran Sivil Havacılık Kurumu tarafından oluşturulan Kaza Yönetim Komitesi tarafından İran'da inceleneceğini belirten Abidzade, Ukraynalılar da komite toplantılarına iştirak edebilir. ifadesini kullandı.
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Öte yandan İran Sivil Havacılık Kurumu yetkililerinden Hasan Rızayi Ferd ise uçağın iki kara kutusunun da bulunduğunu açıkladı.
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Ferd, her iki kara kutunun da zarar gördüğünü ancak hafızalarının sağlam durumda olduğunu kaydetti.
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağının kısa süre sonra yerel saatle 06.18'de teknik arıza nedeniyle düştüğü bildirilmişti. Uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 176 kişiden kurtulan olmadığı duyurulmuştu.
Title
İran'da düşen yolcu uçağındaki 176 kişi hayatını kaybetti
İran'da düşen yolcu uçağındaki 176 kişi hayatını kaybetti
İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağında bulunan 176 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Prystaiko, Tahran'da düşen uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna, 10 İsveç, 4 Afganistan, 3 Almanya ve 3 İngiltere vatandaşının bulunduğunu bildirdi.

Yanlışlıkla vurduk

İran'ın yanlışlıkla vurduğu uçakta 176 kişi hayatını kaybetti.

İran Genelkurmay Başkanlığı ve İran Devlet Televizyonu tarafından yapılan açıklamada Ukrayna Havayollarına ait uçağın yanlışlıkla füze isabet etmesi sonucu düştüğü duyuruldu.

İran'da yolcu uçağı düştü
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İran'da yolcu uçağı düştü
İran'dan Kiev'e gitmek üzere hareket eden Ukrayna Hava Yolları'na ait içerisinde mürettebatla birlikte 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düştü. Olay yerine ekipler sevk edilirken, uçakta bulunan 180 kişiden kurtulan olmadığı açıklandı.

ABD felakete yol açtı

Cevad Zarif

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif 'ABD'nin kriz zamanı neden olduğu insan hatası felakete yol açtı, ölenlerin ailelerinden özür ve başsağlığı diliyoruz' ifadelerini kullandı.

Büyük trajedi, affedilmez bir hata

İran Cumhurbaşkanı Ruhani

İran Cumhurbaşkanı Ruhani yaptığı açıklamada uçağın insan hatasıyla füze ile düşürülmesinin büyük bir trajedi ve affedilemez bir hata olduğunu ifade etti.

Ayrıntılar geliyor...

İran'da düşen Ukrayna uçağının füze ile vurulma görüntüleri paylaşıldı
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İran'da düşen Ukrayna uçağının füze ile vurulma görüntüleri paylaşıldı
Ukrayna yolcu uçağının, İran hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu anları gösterdiği iddia edilen video ortaya çıktı. New York Times, Ukrayna'ya ait yolcu uçağının İran füzesi ile düşürüldüğü anları gösterdiği iddia edilen videoyu yayınladı.
İran: Uçak kazara vuruldu

İran: Uçak kazara vuruldu

Cumhurbaşkanı Ruhani: Büyük trajedi, affedilemez bir hata.
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