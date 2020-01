İran Genelkurmay Başkanlığı: Uçak yanlışlıkla füze ile vuruldu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı İran'ın, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurmasından saatler sonra düşmüş, uçaktaki 176 yolcudan kurtulan olmamıştı.

Uçağın nasıl ve kim tarafından düşürüldüğü son günlerde gündem maddesi haline gelmişken İran Genelkurmay Başkanlığı ve İran Devlet Televizyonu konuya ilişkin açıklama yaptı ve İran uçağın yanlışlıkla vurulduğunu kabul etti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağının kısa süre sonra yerel saatle 06.18'de teknik arıza nedeniyle düştüğü bildirilmişti. Uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 176 kişiden kurtulan olmadığı duyurulmuştu.



Yanlışlıkla vurduk

İran'ın yanlışlıkla vurduğu uçakta 176 kişi hayatını kaybetti.

İran Genelkurmay Başkanlığı ve İran Devlet Televizyonu tarafından yapılan açıklamada Ukrayna Havayollarına ait uçağın yanlışlıkla füze isabet etmesi sonucu düştüğü duyuruldu.

ABD felakete yol açtı

Cevad Zarif

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif 'ABD'nin kriz zamanı neden olduğu insan hatası felakete yol açtı, ölenlerin ailelerinden özür ve başsağlığı diliyoruz' ifadelerini kullandı.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:



Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster



Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

💔 — Javad Zarif (@JZarif) January 11, 2020

Büyük trajedi, affedilmez bir hata

İran Cumhurbaşkanı Ruhani

İran Cumhurbaşkanı Ruhani yaptığı açıklamada uçağın insan hatasıyla füze ile düşürülmesinin büyük bir trajedi ve affedilemez bir hata olduğunu ifade etti.

