İran Genelkurmay Başkanlığı: Uçak yanlışlıkla füze ile vuruldu
İran’ın başkenti Tahran’da kalkıştan kısa süre sonra düşen ve 82’si İran’lı, 63’ü Kanada’lı 176 kişi hayatını kaybettiği Boeing 737 yolcu uçağının İran tarafından insan hatasıyla kazara vurulduğu duyuruldu. Konuya ilişkin açıklama yapan İran Genelkurmay Başkanlığı ve İran Devlet Televizyonu uçağın insan hatası sonucu füze ile vurulduğunu belirtti. İran Cumhurbaşkanı Ruhani uçağın düşürülmesinin büyük bir trajedi ve affedilemez bir hata olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ise sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı paylaşımda 'ABD'nin kriz zamanı neden olduğu insan hatası felakete yol açtı, ölenlerin ailelerinden özür ve başsağlığı diliyoruz' ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı İran'ın, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurmasından saatler sonra düşmüş, uçaktaki 176 yolcudan kurtulan olmamıştı.
Uçağın nasıl ve kim tarafından düşürüldüğü son günlerde gündem maddesi haline gelmişken İran Genelkurmay Başkanlığı ve İran Devlet Televizyonu konuya ilişkin açıklama yaptı ve İran uçağın yanlışlıkla vurulduğunu kabul etti.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif 'ABD'nin kriz zamanı neden olduğu insan hatası felakete yol açtı, ölenlerin ailelerinden özür ve başsağlığı diliyoruz' ifadelerini kullandı.
A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:
Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster
Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations. 💔