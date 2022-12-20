Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy savaşın en yoğun yaşandığı Bahmut'u ziyaret etti Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile devam eden savaşın en yoğun yaşandığı Bahmut kentine ziyaret gerçekleştirdi.

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