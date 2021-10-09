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Ukrayna Dışişleri Bakanı: Türkiye gerçek bir dost

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye için "gerçek dost" dedi. NATO üyesi olmadıkları için Rusya karşısında diğer ülkelerden bir güvenlik garantilerinin olmadığını söyleyen Kuleba, "Güvenliğimiz kendimize ve Türkiye gibi gerçek dostlarla ortaklığa bağlı" diye konuştu.

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Haber Merkezi AA
Ukrayna Dışişleri Bakanı: Türkiye gerçek bir dost
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile beraber katıldığı, Lviv İvan Franko Ulusal Üniversitesindeki "Modern Trendlerin Ön Saflarında Diplomasi: Uluslararası Diplomasiye Yeni Bir İçerik Kazandırmak" adlı panelde konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba.

"TÜRKİYE GİBİ GERÇEK DOSTLAR..."

Kuleba, Ukrayna'nın, 7 senedir Rusya'nın saldırganlığından muzdarip olduğunu belirterek "Ukrayna, NATO üyesi olmadığından diğer ülkelerden bir güvenlik garantisi yok, güvenliğimiz kendimize ve şimdi Türkiye gibi gerçek dostlarla ortaklığa bağlı" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNDEN MEMNUNUZ"

Ukrayna'nın aktif diplomasisiyle bölgesel ittifaklar kurmaya başladığını ve Kırım Platformu'nu başlattığını aktaran Kuleba, 46 yabancı delegasyonun platforma katıldığını ve Türkiye'nin desteğinden memnun olduklarını ifade etti.

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