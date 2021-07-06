Ekonomi Ukrayna Kimse bize silah satmazken Türkiye ile bu sorunu çözdük
SAVUNMA SANAYİ

Ukrayna: Kimse bize silah satmazken Türkiye ile bu sorunu çözdük

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, savunma sanayiinde doğan ciddi boşluğu, içinde Türkiye’nin de olduğu birkaç ülke ile beraber çözüme kavuşturduklarını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Ukrayna: Kimse bize silah satmazken Türkiye ile bu sorunu çözdük
Arşiv - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye’nin Ukrayna’ya verdiği desteğe ilişkin, ihtiyaçları olan silahları birçok ülkeden alamadıklarını ve içinde bulundukları bu krizi Türkiye gibi birkaç ülkeyle beraber çözdüklerini açıkladı.

NATO sürecine de değinen Kuleba, “Ukrayna, NATO’nun bir üyesi olacak ancak zamana ihtiyaç var. NATO üyesi olana kadar etrafımızı diğer ülkelerle çevirmeliyiz. Dünyadaki bazı önemli ülkeler farklı siyasi sebeplerden dolayı bizlere silah satışını reddetti. Bu sert bir gerçek. Ancak Türkiye, ABD ve İngiltere gibi ülkelerle anlaşarak askeri ve teknik alandaki sorunlarımızı bu şekilde çözdük. Kimse buna inanmıyordu ancak bu şekilde Ukrayna’yı NATO’nun geniş imkanlar programıyla birleştirdik” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba açıklama yaptı.
İHA
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba açıklama yaptı.

“Bayraktarları bekliyoruz”

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye’den sipariş verdikleri insansız hava aracı Bayraktar TB2’nin teslimatını beklediklerini, bu araçları kullanacak Ukraynalı ekibin ise Türkiye’de eğitimlerinin yakın zamanda biteceğini duyurmuştu.

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