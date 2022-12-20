Ukrayna Elon Musk ile anlaştı: Binlerce daha alacaklar

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Bakan Mykhailo Fedorov, Kiev şehir merkezindeki ofisinde Ukrayna'nın binlerce Starlink anteni daha alacağını açıkladı.

Fedorov, yaptığı röportajda, uydulardan indirilen internet hizmeti sağlayan 10.000'den fazla cihazın önümüzdeki aylarda Ukrayna'ya gönderileceğini söyledi.

'Musk bize güvence verdi'

Fedorov, "SpaceX ve Musk, sorunlara hızla tepki veriyor ve bize yardımcı oluyor" diyerek doğrudan Musk ile görüştüğünü de sözlerine ekledi. Bakan, "Musk, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğine dair bize güvence verdi. Güçlü bir elektrik kesintisi yaşadığımızda, o gün ona mesaj attım ve anlık tepki verdi ve şimdiden bazı adımlar attı. Durumu anlıyor.” diye konuştu.

Rusya ordusu iletişimi yok etmeye odaklandığından, Starlink Ukrayna'daki savaşta önemli etken rol oynadı. Starlink antenleri, Ukrayna birliklerinin Rusya'nın açılış saldırısını püskürtürken teması sürdürmesine izin verdi.

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