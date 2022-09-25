Elon Musk Ukrayna'dan sonra İran'da Starlink uydu internetini devreye soktu

AK Parti'den dijital devrim: Metaverse ortamında ilk siyasi toplantı

AK Parti'deki ilk metaverse toplantısı, TBMM Grup Başkanvekilleri Mahir Ünal ve Mustafa Elitaş ile AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Ünal ve İleri'nin parti genel merkezindeki farklı odalardan, Elitaş'ın ise TBMM'den katıldığı toplantıda konuşan İleri, metaversenin uzun zaman önce gündeme geldiğini, gelişen teknolojilerle son dönemde popülerlik kazandığını dile getirdi.