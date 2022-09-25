Teknoloji Elon Musk Ukraynadan sonra İranda Starlink uydu internetini devreye soktu
İNTERNET

Elon Musk Ukrayna'dan sonra İran'da Starlink uydu internetini devreye soktu

Elon Musk, ABD'nin İranlılara sunulan internet hizmetlerinin kapsamının genişletilmesine izin veren genel lisans yayımlamasının ardından uydu internet sistemi Starlink'i bu ülkede devreye soktu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Elon Musk Ukraynadan sonra İranda Starlink uydu internetini devreye soktu
Elon Musk

Protesto gösterilerinin devam ettiği İran'da ABD'nin İranlıların internete erişimini kolaylaştıracak adımının ardından Elon Musk'dan yeni adım geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın konuyla ilgili Twitter paylaşımına yanıt veren Musk, "Starlink'i devreye sokuyoruz." ifadesini kullandı.

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu genel lisansın İran'da internet özgürlüğüne sağlanan desteğin artırılması amacıyla yayımlandığı bildirilmişti.

İRAN'DAKİ İNTERNET KISITLAMASINA KARŞI ADIM

İran'da Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölmesi üzerine başlayan gösterilerin ardından hükümetin internet erişimini kısıtladığına işaret edilen açıklamada, ABD'nin İran halkının "özgür bilgi akışına ve gerçeklere dayalı bilgilere erişimini desteklemek" için harekete geçtiği kaydedilmişti.

STARLINK NEDİR?

Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem.

Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

Elon Musk’tan Ukrayna’ya destek: Starlink uydu erişimini aktifleştirdi
DÜNYA
Elon Musk’tan Ukrayna’ya destek: Starlink uydu erişimini aktifleştirdi

Elon Musk’tan Ukrayna’ya bir Starlink uydusu daha
DÜNYA
Elon Musk’tan Ukrayna’ya bir Starlink uydusu daha
Icardi ilk golünü attı

Icardi ilk golünü attı

​Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.
Putin kararnameyi imzaladı

Putin kararnameyi imzaladı

​Seferberlikten kaçana 10 yıl hapis.
Starlink İranda

Starlink İran'da

​Ülkedeki internet kısıtlamasına karşı Elon Musk'tan yeni adım.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçime kadar 81 ilde devam edecek.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

​Kadirov'dan protestoculara açık tehdit

Anastasiadis'ten Erdoğan'ın BM'deki konuşmasına küstah cevap

​Ukraynalı Bakan'ın sığınağa girdiğini anlattı

​Türkiye'de kaydedildi: Gören dönüp bir daha baktı.

​Sirenler çaldı: Valilik açıklama yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.