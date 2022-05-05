Ukrayna: Harkiv ve İzyum yönlerinde karşı saldırıya geçtik

Zalujniy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Durumla ilgili Milley'i bilgilendirdiğini aktaran Zalujniy, "Düşman güçlerinin Luhansk bölgesine askeri yığınak yaptığı, Popasna, Kreminna ve Torske bölgelerinde şiddetli çatışmaların sürdüğü, Ukrayna ordusunun Harkiv ve İzyum yönlerinde karşı saldırıya geçtiği bilgisini paylaştım." ifadesini kullandı.

Zalujniy, Milley ile Ukrayna'ya silah ile teçhizat gönderilmesi konusunu da görüştüklerini kaydetti.