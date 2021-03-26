Ukrayna Kırım'ı Rusya'dan kurtarmak için ilk resmi adımı attı

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin imzaladığı kararnameyle yürürlüğe giren stratejinin, Ukrayna ordusundaki ve savunmasındaki öncelikleri ve amaçları tanımladığı ifade edildi.

"Rusya ile askeri alanda yarışa girmiyoruz"

Açıklamada, Ukrayna'nın kapsamlı savunmasının Birleşmiş Milletler Tüzüğünde güvence verilen her ülkenin saldırı karşısında kendini koruma hakkı prensibiyle uyumlu olduğu belirtilerek, ülkenin aşırı askerileşmesiyle sonuçlanacak olan, Rusya Federasyonu'yla askeri alanda bir yarışa girmeyi hedeflemediği bildirildi.

"Toprak bütünlüğünü korumayı amaçlıyoruz"

Stratejinin, Ukrayna'nın milli çıkarlarını askeri tehditlerden korumayı amaçladığı aktarılan açıklamada, "Rusya Federasyonu tarafından geçici olarak işgal edilmiş bazı Ukrayna topraklarının işgalinin sonlandırılması ve Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması amaçlanmaktadır." ifadeleri kaydedildi.

Ayrıca açıklamada stratejinin, Ukrayna'nın Avrupa Atlantik bölgesine entegrasyonu ve NATO üyeliği almasına yardımcı olacağı belirtilerek, strateji kapsamında Ukrayna'nın uluslararası barış ve güvenlik operasyonlarına aktif katılımının öngörüldüğü bildirildi.

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Kırım'da neler oluyor?

Rusya, Kırım ve Sivastopol'ü 2014'te yasa dışı ilhak etmişti. Kırım Tatar Türkleri arasında potansiyel tehlike görülenler hapse atılmış ve yarımadaya girişi yasaklanmıştı.

Kırım Tatar Türk halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Türklerinin iradesini temsil eden Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Başkanı Refat Çubarov'a yarımadaya giriş yasağı konulmuştu.

Kırım Tatar Milli Meclisi, "aşırıcı örgüt" kapsamına alınarak faaliyetleri yasaklanmış, Meclis ile doğrudan bağı olan 2 bin 500 Tatar ile onlarla ilişkisi olan herkes "aşırıcı örgüt üyesi" durumuna düşmüştü.

Rus yönetiminin baskısı nedeniyle binlerce Kırım Tatar Türkü, yarımadayı terk etmek zorunda kalmıştı.

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Yarımadada, Kırım Tatar Türk halkının evlerine, camilere, çocuk yuvalarına yapılan baskınlar ve "terör örgütüne üye" olma suçlamasıyla gözaltılar devam ediyor.