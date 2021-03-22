Kırım’da Rus işgalinin 7. yılı: Askeri varlığını artırıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 21 Mart 2014’te Kırım’ı yasadışı ilhak eden yasayı imzalamasının üzerinden 7 yıl geçerken, bu süreçte Rusya, Yarımada’yı Ruslaştırmaya ve askerileştirmeye devam ediyor. Kırım Tatar Türk halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Rusların açıklamalarına göre 205 bin, kendi kaynaklarına göre 600 bin Rus vatandaşının Yarımada’ya getirildiğini belirtiyor. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na göre, Rusya, 2014’ten sonra Kırım’a 32 bin 500 asker konuşlandırdı. Rusya’nın Kırım’a S400 sistemleri yerleştirdiği ve savaş gemileri konuşlandırdığı da biliniyor.

DÜNYA Dünya 7 yıldır susuyor