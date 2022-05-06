Dünya Ukrayna Rusya ile yapılan esir değişiminde 11i kadın 41 Ukraynalı kurtarıldı
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Ukrayna: Rusya ile yapılan esir değişiminde 11'i kadın 41 Ukraynalı kurtarıldı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Rusya ile esir değişiminin yapıldığını, bu çerçevede 11’i kadın toplam 41 Ukraynalının kurtarıldığını belirtti.

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Haber Merkezi AA
Ukrayna: Rusya ile yapılan esir değişiminde 11i kadın 41 Ukraynalı kurtarıldı
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Vereşçuk, yaptığı açıklamada, bugün Rusya ile bir esir değişiminin daha gerçekleştiğini, kurtarılanların 28’inin asker, 13’ünün sivil olduğunu ifade etti.

  • İrina Vereşçuk, "Yeni bir esir değişimi daha gerçekleşti. 11'i kadın 41 kişi geri döndü. 28 askeri ve 13 sivil evlerine dönüyor. Bugün serbest bırakılanların arasında Ukrayna Ortodoks Kilisesi rahibinin olması özellikle sevindirici." ifadesini kullandı.

Ukrayna makamlarınca dün yapılan açıklamada, Rusya’nın savaş açmasından bu yana Rus güçleri ile 9 kez esir değişiminin yapıldığı, bunun sonucunda 324 Ukraynalının kurtarıldığı bildirilmişti.

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