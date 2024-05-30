LGS puanınızı hesaplamak için kullanabileceğiniz birçok farklı yöntem var. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) puan hesaplama, öğrencilerin sınavda elde ettikleri puanları tahmin etmelerini sağlar. LGS puan hesaplama işlemi, öğrencilerin sınavda yaptıkları doğru ve yanlış sayıları ile test türlerine göre belirlenen katsayılar kullanılarak gerçekleştirilir.

Şimdi öğrenciler ve veliler LGS sınavında kaç net kaç puan yapar? sorusunun cevabını araştırıyor. LGS’de puan hesaplamasında net sayıları kullanılır. Peki LGS sınav puanı nasıl hesaplanır? LGS 60, 62, 65, 70, 75, 80, 82, 85, 90 net kaç puan getirir yüzdelik dilim puanı kaç olur? İşte Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, TC. İnkılap Tarihi, Din Kültürü, İngilizce net LGS puanı hesaplama.