Staj ve çıraklık sigorta başlangıcı sayılacak mı? Staj sigortası 2026 son dakika gelişmeleri
Staj ve çıraklık dönemlerinin emeklilik hesabına dahil edilip edilmeyeceği konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Yıllardır bu sürelerin emeklilik başlangıcı kabul edilmesini bekleyen vatandaşlar, Meclis'teki düzenleme çalışmalarını yakından izliyor. Konuyla ilgili TBMM'ye sunulmuş kanun teklifleri bulunurken, mevcut durumda staj veya çıraklık başlangıcını genel olarak emeklilik başlangıcı sayan yürürlükte bir düzenleme bulunmuyor. Peki staj ve çıraklık sigortası emeklilikte başlangıç sayılacak mı? Meclis'teki teklif ne aşamada, düzenleme çıkarsa kimleri kapsayacak? İşte staj ve çıraklık sigortasında son durum...
Emeklilik tarihini öne çekme beklentisi taşıyan staj ve çıraklık mağdurları, TBMM'deki yeni tekliflerin sonucunu bekliyor. Özellikle 1999 öncesinde staj veya çıraklık yapanlar açısından sigorta başlangıç tarihinin değiştirilmesi, emeklilik şartlarını doğrudan etkileyebilecek bir adım olarak görülüyor. Meclis kayıtlarında bu yönde düzenleme öngören teklifler yer alıyor ancak henüz yasalaşmış bir düzenleme bulunmuyor. Peki staj süresi sigorta başlangıcı olarak kabul edilecek mi? Çıraklık sigortası EYT kapsamında değerlendirilecek mi? İşte milyonların takip ettiği düzenlemede son gelişmeler...
Staj ve çıraklık sigorta başlangıcı sayılacak mı?
1999 öncesi staj ve çıraklık sigortasının emeklilik başlangıcı sayılmasıyla ilgili Resmi Gazete'de yayımlanmış yürürlükteki bir yasa veya torba yasa düzenlemesi bulunmamaktadır. Meclis'e sunulmuş kanun teklifleri olmasına rağmen bu süreler hâlâ kısa vadeli sigorta kapsamında sayılmaktadır.
Mevcut Durum ve Gelişmeler
Yasal Durum: Staj sigortasında sadece iş kazası ve meslek hastalığı primleri yattığı için, uzun vadeli yaşlılık/emeklilik primleri ödenmiş sayılmaz.
Meclis Gündemi: Staj sürelerinin borçlandırılması ve sigorta başlangıcına sayılması yönünde TBMM Kanun Teklifi önerileri mevcuttur ancak henüz genel kuruldan geçmemiştir.
İstisnalar: Yalnızca staj başlangıcı ile ilk uzun vadeli sigorta tescili arasında doğum yapan kadınlar için doğum borçlanması gibi dar kapsamlı istisnalar bulunur.