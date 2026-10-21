Abdurrahman Emir Sarıgül adliyeye sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Abdurrahman Emir Sarıgül, adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Abdurrahman Emir Sarıgül, adliyeye sevk edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlandı
Soruşturma dosyasında yer alan müşteki beyanlarında; kaynağı belirsiz paraların yurt dışındaki şirketler üzerinden aklandığı, yatırım sözleşmelerine uyulmadığı ve müştekilerin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla gazeteci Murat Ağırel aracılığıyla girişimde bulunmasının ardından Abdurrahman Emir Sarıgül tarafından tehdit edildikleri ileri sürülmüştü.
15 şüpheli tutuklanmıştı
Soruşturma kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen ve aralarında Ömer Sarıgül, gazeteci Murat Ağırel, Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil ile Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan ve Sadullah Ergün'ün yer aldığı 15 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şüphelilerden 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.