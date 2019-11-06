Dünya Ukrayna sınırında 7 Türk yakalandı
AVRUPA

Ukrayna sınırında 7 Türk vatandaşı yakalandı

Ukrayna sınırında 7 Türk yakalandı

Ukrayna’da ülkenin farklı bölgelerinde sınırı yasadışı yollarla geçmek istediği ilerisi sürülen 7 Türk vatandaşının gözaltına alındığı belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Güvenlik güçleri köpek yardımıyla yedi kişiyi yakaladı.
Güvenlik güçleri köpek yardımıyla yedi kişiyi yakaladı.

Ukrayna Devlet Sınır Güvenliği Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Gruşiv sınır muhafızları tarafından değerlendirilen istihbarat üzerine Nemirov Bölgesi’nde durdurulan araçta bulunan şahısların Türk vatandaşı oldukları anlaşıldı. Şahısların sınır bölgesine doğru yol aldıkları ve sınırı yasadışı yollarla geçmek istemelerinin anlaşılması üzerine gözaltına alındıkları bildirildi.
Öte yandan Ambukiv sınır muhafızlarınca yapılan operasyonda, Polonya sınırına yakın bir yerde güvenlik güçlerine ait köpek yardımıyla yakalanan şahısların, sınırı yasadışı yollarla geçmeye çalıştıkları ve Türk vatandaşı oldukları belirtildi.
Lviv Havaalanında ise Polonya’nın başkenti Varşova’ya uçmaya hazırlanan anne ile oğlun pasaportlarının sahte olduğunun anlaşılması üzerine evraklarına el konularak gözaltına alındığı ve bu şahısların da Türk vatandaşı olduğu açıklandı. Anne ve oğlu, Ukrayna Ceza Kanunu’nun 358. maddesine muhalefet etmekten işlem yapıldığı bildirildi. Böylelikle Ukrayna’nın farklı bölgelerinde yakalanan Türk vatandaşlarının sayısı 7 olarak açıklandı.
Geçtiğimiz günlerde ise Polonya sınırında 6’sı Türk vatandaşı ve 1’i de Tacikistan vatandaşı olmak üzere toplam 7 kişi daha yakalanmıştı. Geçtiğimiz haftalarda ise Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Türk vatandaşların sınırda yaşadıkları problemlerle ilgili Ukrayna Devlet Sınır Teşkilatı ile bir toplantı gerçekleştirmişti.
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