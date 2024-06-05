Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatı ne kadar?

2024 yılında et fiyatlarına gelen zamların ardından fiyatlarda geçen yıla göre büyük bir değişiklik yaşanması bekleniyor. Bu yıl Kurban Bayramı'nda ortalama bir kurbanlığın fiyatının 80 bin lira ile 120 bin lira arasında olacağı öngörülüyor.

Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatının ise 250-260 TL civarında olması bekleniyor.