Kurban fiyatlarını araştıran vatandaşlar, kurban fiyatları belli oldu mu, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? sorusuna yanıt arıyor. 2024 kurban fiyatlarının ne kadar olduğu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde araştırılmaya başladı. Et fiyatlarında yaşanan artış kurbanlık fiyatlarına yansıdığı görülüyor. Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık hayvanların illere göre ortalama fiyatları netleşti. Peki 2024 büyükbaş canlı kilogram fiyatı ne kadar? Ortaklık ve hisse kurban fiyatı ne kadar? Kurban keserken nelere dikkat edilmeli, kurban kesilecek hayvanın özellikleri neler? İşte 2024 büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ile kurbanlık hayvan özellikleri.
Kurban Bayramı Yaklaşırken Herkes Kurbanlık Fiyatlarının Ne Kadar Olacağını Merak Ediyor. Küçükbaş (koyun, keçi) ve Büyükbaş (Dana, Boğa, Tosun, düve, inek, Deve) Fiyatları bu sene kaçtan başlayacağı araştırılıyor. Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ile ortaklık ve hisse ücreti gündemdeki yerini koruyor. Kurban Bayramına az bir süre kala Müslümanlar kurban fiyatları 2024 araştırmasıyla koç, koyun, dana, boğa, inek fiyatlarını öğrenmek istiyor. Canlı hayvan kilosu ne kadar 2024? Büyükbaş kurban hissi fiyatı ne kadar?
2024 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Kurbanlık fiyatlarının ne kadar olduğu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde araştırılmaya başladı. Kurbanlık fiyatları ne kadar, kilo fiyatı belli oldu mu? sorusuna yanıt aranıyor. İşte 2024 küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları.
Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatı ne kadar?
2024 yılında et fiyatlarına gelen zamların ardından fiyatlarda geçen yıla göre büyük bir değişiklik yaşanması bekleniyor. Bu yıl Kurban Bayramı'nda ortalama bir kurbanlığın fiyatının 80 bin lira ile 120 bin lira arasında olacağı öngörülüyor.
Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatının ise 250-260 TL civarında olması bekleniyor.
GEÇEN YIL KURBAN NE KADARDI, BÜYÜKBÜŞ KÜÇÜKBAK KURBANLIK FİYATLARI KAÇ LİRA?
Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı öncesinde küçükbaş hayvanların 7 bin TL, büyükbaşların ise 84 bin TL'den başlayacağı belirtilmişti. Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatı ise 140-160 TL arasında satışa sunulmuştu.
KÜÇÜKBAŞ VE BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLUR?
Et fiyatlarına son gelen yüzde 25'lik zam oranını katmadan, kurbanlık fiyatlarının 2024 yılında olması beklenen tahmini fiyatları şu şekildeydi;
Kurbanlık keçinin fiyatı 7.000 TL ile 10.000 TL arasında,
Kurbanlık koç fiyatı 12.000 TL ile 18.000 TL arasında,
Kurbanlık sığırın fiyatı 80.000 TL ile 160.000 TL arasında,
Kurbanlık manda fiyatı 60.000 TL ile 130.000 TL arasında değişiyor.
Kurbanlık fiyatları bölgeden bölgeye, hayvanın durumuna ve cinsine göre de değişiklik göstermektedir.
DİYANET KURBAN BAĞIŞ FİYATI 2024
Diyanet 2024 yılı kurban bağış bedeli açıklandı.Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yurt içi ve yurt dışı kurban kesim ücretine ilişkin “2024 yılı vekaletle kurban kesim bedelini, yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirledik." dedi.
Kurban kesilecek hayvanın özellikleri neler?
Kurbanlık hayvanda aranması gereken sağlık kriterlerini sıralayan Doç. Dr. Erat, “Kurbanlık hayvanın davranış, yürüyüş, vücut yapısı ve şekli normal, tüyleri düzgün ve parlak, gözlerinde canlı bir bakış olması, geviş getirmesi ve solunumunun düzgün olması gerekir. Kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memesi kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlar kurban edilemez. Hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı olması, topal olması, hafif hasta olması, bir kulağın delik veya yırtılmış olması hayvanların kurban olarak kesilmesine mani değildir.
Devenin 5, sığır ve mandanın 2 (24 ay), koyun ve keçinin 1 yaşını doldurmuş olması gerekir. İki yaşını bitirdikleri kesin olarak bilinen büyükbaş hayvanların kapak atmamaları kurban olmalarına engel olmaz. Yine kapak attığı halde iki yaşını doldurmamış olurlarsa kurban olarak kesilemezler. Sığırlarda olduğu gibi keçilerde de yaş tayini, ön kesici süt dişlerinin çıkıp yerlerini kalıcı dişlerinin alması esasına dayanmaktadır. Keçilerde ilk kesici ön süt dişlerinin değişimi 15 - 18 aylıkken gerçekleşmektedir.
Sığırlarda üst çenede 12 azı diş vardır, kesici diş bulunmaz. Sığırlarda alt çenede 12 azı diş ve 8 kesici diş olmak üzere toplam 20 diş vardır. Sığırların alt çenede bulunan kesici dişlerinin durumu incelenerek yaş tayini yapılabilir. Sığırlarda dişlere göre yaş tayini kesici süt dişlerinin yerine kesici kalıcı dişlerin alması ve aşınma süreleri dikkate alınarak yapılır.
Kurban keserken nelere dikkat edilmeli?
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının sitesinde yer alan bilgilere göre, kurban keserken şu hususlara dikkat edilmeli:
- Hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekli.
- Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmeli.
Kurban edilecek hayvana acı çektirmemeli ve eziyet edilmemeli.
- Hayvanlar uzman kişiler tarafından kesilmeli.
- Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalı.
- Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına özen gösterilmeli.
Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?
Merak edilen bir diğer soru ise, kurban kesim vaktinin ne zaman başlayıp bittiği. Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde namaz kılındıktan sonra, kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Hanefilere göre kesim, bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder. Şafiilere göre 4. günü gün batımına kadar kesilebilir.
Müslümanlar bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesinin daha uygun olduğu belirtiliyor.
Kurban keserken hangi dualar okunabilir?
Kurban niyetiyle veya başka bir amaçla hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Kurban kesilirken 3 defa “Bismillahi Allahü ekber” denilir ve şu ayetler okunabilir:
“De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim.” (En’âm, 6/162-163)
“Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.” (En’âm, 6/79)
KURBAN VEKALETİ NEDİR?
Kurbanlık kesme yetisine sahip olmayan kişileri verdiği kurban vekaleti, bazı koşullar dahilinde yerine getirilebiliyor. Bu nedenle Kurban vekaleti, kendilerine vacip kılınan ibadetleri yerine getirmek isteyen Müslümanların araştırdığı konular arasında yer alıyor.
Kurbanlık hayvanı kesme yetkinliğine sahip olmayan bireylerin, kesme yetisine sahip olan birisine bu hakkı tanımasına vekalet denilmektedir. Kurban vekaleti, kesim esnasında hayvanın yanında bulunan bireylerce sözlü olarak verilebilmektedir. Ancak kurbanlığın sahibi ya da hissedarı o an orada bulunma imkanına sahip değilse, telefon ve internet gibi araçlarla da bu vekaleti yerine getirebilmektedir.
KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR?
Kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban, hac ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekâlet caizdir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 67; Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 263-265; Remlî, Nihâyetü’l-muhtâc, VIII, 132).
Nitekim Hz. Ali’nin (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Resûlullah (s.a.s.), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve ‘kasap ücretini biz kendimiz veririz’ buyurdu.” (Buhârî, Hac, 120; Ebû Dâvûd, Menâsik, 19)
Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir. Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekâleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir.
Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez. Ancak yaşadığı yerde muhtaç ve fakirler varsa kişinin, kurbanını orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır.
2024 Kurban Bayramı ne zaman?
2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek olan bayram 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. 15 Haziran Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi eda edilecek. Cumhurbaşkanlığı kararı ile bu sene Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması bekleniyor.