Ukrayna'dan Rusya iddiası: Savaş karşıtı orkestra şefi öldürüldü
Ukrayna'da Rusya'nın konsere çıkma emrini reddeden bir orkestra şefinin Rus ordusu tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Rusya'nın ilhak ettiği ve son haftalarda çatışmalara sahne olan Herson'da Filarmoni Orkestrası'nın şefi olan Yuriy Kerpatenko'nun evinde vurularak öldürüldüğü iddiası tepkilere yol açtı. Ukrayna Kültür Bakanlığı, Kerpatenko'nun “işgalcilerin düzenlediği konsere katılmayı reddettiği gerekçesiyle” öldürüldüğünü öne sürdü.
Ukrayna'da Rusya'nın konsere çıkma emrini reddeden bir orkestra şefinin Rus ordusu tarafından öldürüldüğü iddia edildi.
Rusya'nın ilhak ettiği ve son haftalarda çatışmalara sahne olan Herson'da Filarmoni Orkestrası'nın şefi olan Yuriy Kerpatenko'nun evinde vurularak öldürüldüğü iddiası tepkilere yol açtı. Ukrayna Kültür Bakanlığı, Kerpatenko'nun “işgalcilerin düzenlediği konsere katılmayı reddettiği gerekçesiyle” öldürüldüğünü öne sürdü.
Ukraynalı şefin işgalcilerle işbirliğini reddederek sahneye çıkmadığı belirtildi. Herson'daki yerel savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken birçok ülkeden sanatçılar da olaya tepki gösterdi. Ukrayna asıllı Finlandiyalı müzisyen Dalia Stasevska, Rus sanatçıların Ukrayna'da işlenen suçlara sessiz kalmasını eleştirdi.