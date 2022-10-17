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Ukrayna'dan Rusya iddiası: Savaş karşıtı orkestra şefi öldürüldü

Ukrayna'da Rusya'nın konsere çıkma emrini reddeden bir orkestra şefinin Rus ordusu tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Rusya'nın ilhak ettiği ve son haftalarda çatışmalara sahne olan Herson'da Filarmoni Orkestrası'nın şefi olan Yuriy Kerpatenko'nun evinde vurularak öldürüldüğü iddiası tepkilere yol açtı. Ukrayna Kültür Bakanlığı, Kerpatenko'nun “işgalcilerin düzenlediği konsere katılmayı reddettiği gerekçesiyle” öldürüldüğünü öne sürdü.

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Haber Merkezi Diğer
Ukraynadan Rusya iddiası: Savaş karşıtı orkestra şefi öldürüldü
Orkestra şefi Yuriy Kerpatenko

Ukrayna'da Rusya'nın konsere çıkma emrini reddeden bir orkestra şefinin Rus ordusu tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Rusya'nın ilhak ettiği ve son haftalarda çatışmalara sahne olan Herson'da Filarmoni Orkestrası'nın şefi olan Yuriy Kerpatenko'nun evinde vurularak öldürüldüğü iddiası tepkilere yol açtı. Ukrayna Kültür Bakanlığı, Kerpatenko'nun “işgalcilerin düzenlediği konsere katılmayı reddettiği gerekçesiyle” öldürüldüğünü öne sürdü.

Ukraynalı şefin işgalcilerle işbirliğini reddederek sahneye çıkmadığı belirtildi. Herson'daki yerel savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken birçok ülkeden sanatçılar da olaya tepki gösterdi. Ukrayna asıllı Finlandiyalı müzisyen Dalia Stasevska, Rus sanatçıların Ukrayna'da işlenen suçlara sessiz kalmasını eleştirdi.

Rusya: Ukrayna savaşı ABD yüzünden bitmiyor
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Rusya, Ukrayna ile Rusya heyetleri arasında İstanbul’da hazırlanan ateşkes anlaşması taslağını anımsatarak, “ABD, Ukrayna yönetimini caydırmasaydı barış çoktan sağlanırdı” açıklamasıyla Washington yönetimini suçladı.
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TOPU KİEV’E ATTI
Atışmalı geçen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısı sonrasında konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, “Ukrayna’da askeri harekâtın başlamasından yaklaşık bir ay sonra Kiev yönetimi barış arayışıyla bizimle masaya oturdu.
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Türkiye’nin girişimiyle 29 Mart tarihinde İstanbul’da umut verici müzakereler gerçekleşti.
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Anlaşma taslağı hazırlandı ancak Ukrayna heyeti ABD ile anlaşma metnini paylaştıktan sonra Kiev yönetimi çark etti. Geldiğimiz noktanın sorumlusu ABD ve NATO ittifakıdır” dedi.
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Öte yandan Ukrayna konulu BMGK toplantısında ABD’nin BM Büyükelçisi Linda Grennfield, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusuyla güneyini tamamen ilhak etmeyi amaçladığını söyleyerek “Rusya’nın bu savaşta asıl amacı Ukrayna’yı haritalardan tamamen silmektir” ifadesini kullandı.
Rusya: Ukrayna savaşı ABD yüzünden bitmiyor
Rusya-Ukrayna savaşı 154'üncü gününü geride bırakırken, Kiev yönetimiyle müzakere masasını canlandırmanın yollarını arayan Moskova, İstanbul müzakere sürecini hatırladı.

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