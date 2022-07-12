Dünya Ukraynadan sonra gözünü oraya çevirdi İşte Rusyanın yeni hedefi
ASYA

Ukrayna'dan sonra gözünü oraya çevirdi: İşte Rusya'nın yeni hedefi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önde gelen siyasetçilerinden ve yanı zamanda Rusya yasama meclisinin de üyesi bir kişi Alaska'yı işgal etme tehdidinde bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Ukraynadan sonra gözünü oraya çevirdi: İşte Rusyanın yeni hedefi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

Popular Mechanics'in haberine göre; Vyacheslav Volodin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini tanımlamak için kullandığı dil olarak kullandığı "geri almak" sözünü Alaska için kullandı.

  • Rusya Duma'sının alt meclisi başkanı veya eyalet yasama organı Volodin, Rus parlamentosunun son oturumunda yaptığı açıklamada, "Yurtdışındaki kaynaklarımızı yönetmeye çalıştıklarında, harekete geçmeden önce bizim de geri alacak bir şeyimiz olduğunu düşünmelerine izin verin" dedi. Volodin, ABD ve diğer Batılı ülkelerin Ukrayna'nın işgaline tepki olarak ya dondurdukları ya da el koydukları denizaşırı Rus varlıklarına atıfta bulundu.

Rusya’nın Donetsk’e düzenlediği saldırıda can kaybı 18’e yükseldi
DÜNYA
Rusya’nın Donetsk’e düzenlediği saldırıda can kaybı 18’e yükseldi

Rusya’ya karşı gizli sığınak: Avrupalı liderler gizlilik içinde buluşabilecekler
DÜNYA
Rusya’ya karşı gizli sığınak: Avrupalı liderler gizlilik içinde buluşabilecekler

Rusya'nın Donetsk'e düzenlediği saldırıda can kaybı 15'e yükseldi
DÜNYA
Rusya'nın Donetsk'e düzenlediği saldırıda can kaybı 15'e yükseldi
NASA paylaştı

NASA paylaştı

​Evrenin en derin görüntüsü.
Bakan Karaismailoğlu paylaştı

Bakan Karaismailoğlu paylaştı

'Halkımızın gönlüne gidecek tüm yolları yapmaya devam ediyoruz'
AİHM insanlığın yüz karası

​Ölen mültecilerin hiç önemi yok.

​20 milletvekili ve bakanlık istiyorlar.

​PKK'yı operasyon telaşı sardı.

​Gözyaşlarıyla toprağa verildiler.

​Toplumsal bir sorumluluk.

​Kurban dağıtırken şehadete yürüdüler.
20 yıl sonra bir ilk

20 yıl sonra bir ilk

​Euro/Dolar paritesi eşitlendi.

'İlginç bir kuş türü ile karşı karşıyayız'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.