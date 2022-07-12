Ukrayna'dan sonra gözünü oraya çevirdi: İşte Rusya'nın yeni hedefi

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AİHM insanlığın yüz karası: Ölen mültecilerin hiç önemi yok

AİHM’in tarafgirliği ve çifte standartı bir kez daha kanıtlandı. Ölüme terkedilip işkenceden geçirilen mülteciler ve Müslümanlara yönelik hak ihlallerini görmezden gelen AİHM, Kavala hakkında Soros’çuların baskısıyla Türkiye aleyhinde jet bir karara imza attı. Türkiye, Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alınmasıyla tehdit ediliyor.