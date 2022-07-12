Ukrayna'dan sonra gözünü oraya çevirdi: İşte Rusya'nın yeni hedefi

Popular Mechanics'in haberine göre; Vyacheslav Volodin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini tanımlamak için kullandığı dil olarak kullandığı "geri almak" sözünü Alaska için kullandı.
- Rusya Duma'sının alt meclisi başkanı veya eyalet yasama organı Volodin, Rus parlamentosunun son oturumunda yaptığı açıklamada, "Yurtdışındaki kaynaklarımızı yönetmeye çalıştıklarında, harekete geçmeden önce bizim de geri alacak bir şeyimiz olduğunu düşünmelerine izin verin" dedi. Volodin, ABD ve diğer Batılı ülkelerin Ukrayna'nın işgaline tepki olarak ya dondurdukları ya da el koydukları denizaşırı Rus varlıklarına atıfta bulundu.