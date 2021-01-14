Dünya Ukraynalı Bakan Uruskıy Önceliğimiz Türkiye ile birlikte ortak İHA üretmek
AVRUPA

Ukraynalı Bakan Uruskıy: Önceliğimiz Türkiye ile birlikte ortak İHA üretmek

Türkiye ile Ukrayna arasındaki savunma iş birliğini değerlendiren Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstriler Bakanı Oleg Uruskıy, “İlk adım İHA’lara ilişkin üretim ve tedarik, zırhlı araçlar için güç ünitesi, türbin, uçak motoru, roket ile gemi inşası alanlarında iki ülke şirketlerinin iş birliği yapması veya ortak şirketler kurmaktır” dedi.

Haber Merkezi Diğer
Oleg Uruskıy
Oleg Uruskıy

Türkiye ile Ukrayna arasındaki artan iş birliğine dair açıklamalarda bulunan Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstriler Bakanı Oleg Uruskıy, savunma alanında projelere ilişkin iki ülke firmalarının kapasitesinin oldukça yüksek olduğunu belirterek “Ukraynalı savunma şirketlerinin gelişimi için Türkiye’yle artan iş birliği itici güç olarak özellikle önemli” vurgusu yaptı.

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“İlk adım İHA’lara ilişkin üretim”

İki ülke arasında imzalanan pek çok anlaşmanın olduğuna değinen Uruskıy, “İlk adım İHA’lara ilişkin üretim ve tedarik, zırhlı araçlar için güç ünitesi, türbin, uçak motoru, roket ile gemi inşası alanlarında iki ülke şirketlerinin iş birliği yapması veya ortak şirketler kurmaktır. Bu alanlarda birbirimizi tamamlayarak modern silahlar üretecek ve bu da ortak çıkarımıza olacaktır” dedi.

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