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Dünya Ukrayna ordusu Bayraktar TB2lerle Karabağda uygulanan savaş stratejisini tatbikatlarında deniyor
AVRUPA

Ukrayna ordusu Bayraktar TB2’lerle Karabağ’da uygulanan savaş stratejisini tatbikatlarında deniyor

Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusu karşısında 44 gün içinde elde ettiği tarihi zaferde uyguladığı strateji, Ukrayna ordusunun yürüttüğü büyük çaplı askeri tatbikatta deneniyor. Bayraktar TB2’lerin de kullanıldığı tatbikatta, İHA/SİHA’larla tank, piyade ve topçu gibi geleneksel birliklerin etkileşim halinde olduğu savaş stratejisi, belirlenen senaryolarda uygulanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukrayna’nın Türkiye’den aldığı Bayraktar TB2’ler, tatbikatta yoğun olarak kullanılıyor.
Ukrayna’nın Türkiye’den aldığı Bayraktar TB2’ler, tatbikatta yoğun olarak kullanılıyor.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusu karşısında 44 gün içinde ezici bir zafer elde etmişti. Azerbaycan ordusunun Karabağ’daki tarihi zaferin ardından, Türkiye’nin de Suriye’de uyguladığı, tank, piyade ve topçu gibi geleneksel birliklerin İHA/SİHA’larla birlik içinde hareket ettiği savaş stratejisi büyük ilgi uyandırmıştı.

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Benzer strateji, bugünlerde Ukrayna ordusu tarafından deneniyor. Büyük çaplı bir askeri tatbikat başlatan Ukrayna ordusu, keşif ve saldırı dronlarını geleneksel kuvvetlerle, yani tanklar, piyade ve toplar ile birlikte kullanarak, Suriye ve Karabağ örnekleriyle, olası operasyonlara karşı hazırlanıyor. Ukrayna ordusu, tatbikatta Türkiye’den aldıkları Bayraktar TB2’leri de yoğun olarak kullanıyor.

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  • Karabağ Savaşı’nın ardından Pentagon'da görevli üst düzey bir general, Karabağ'daki askeri harekatın gelecekteki savaşlarda olayların nasıl gelişeceğini tahmin etmeye izin verdiğini söyleyerek, bu taktileri Çin ve Rusya'nın da kullanabileceğini ifade etmişti. ABD ordusunun bu tür bölgesel çatışmaların deneyimlerinden ders alması gerektiğini belirtmişti.

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