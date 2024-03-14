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Dünya

Ukraynalı gruplardan Rusya'nın güneyine sızma girişimi

Rusya'nın güneyinde yer alan Kursk ve Belgorod bölgelerine Ukraynalı sabotaj gruplarının sızma girişiminde bulunduğu bildirildi.

16:52 - 14/03/2024 Perşembe
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) basın servisinden yapılan açıklamada, birliklerin, Kursk bölgesindeki Tetkino yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna sabotaj ve keşif gruplarının saldırısını püskürttüğü belirtildi.


Açıklamada, Rosgvardiya birliklerinin Rusya Silahlı Kuvvetleri ve Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) personeliyle birlikte operasyonu yürüttüğü kaydedildi.


Kursk Valisi Roman Starovoyt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna sabotaj ve keşif gruplarının Tetkino yerleşim birimindeki saldırılarının Rus güvenlik güçlerince durdurulduğunu belirtti.



Rusya Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Belgorod bölgesinde Spodaryuşino yerleşim birimine saldırısının engellendiğini duyurdu.


Açıklamada,
"Hava saldırıları ve topçu ateşi sonucunda 195 kadar askeri personel, 5 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 3 adet UR-77 kundağı motorlu mayın temizleme roketatar ve 3 askeri iş makinesi etkisiz hale getirildi"
ifadelerine yer verildi.

Belgorod ve Kursk bölgelerine 12 Mart'ta da Ukraynalı sabotaj grupları girmeye çalışmış, Rus güvenlik güçlerince saldırılar püskürtülmüştü.





#Belgorod
#Kursk
#Rusya
#Ukrayna
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