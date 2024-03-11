Airbus'ın üst yöneticisinden Avrupa'ya Rusya ve Trump uyarısı: Risklere karşı hazırlıksızlar

Guillaume Faury, NATO'nun Avrupa'ya koruma sağladığını hatırlatarak,

"Eğer gerçeğin (NATO korumasının) farklı olabileceğine inanmaya başlarsak, bu potansiyel durumu önceden tahmin etsek iyi olur. Trump 1 ile ilk uyarıları almıştık. Eğer Trump 2 de aynı nitelikte ya da ABD'nin Avrupa'dan kendi başının çaresine bakmasını beklemesi anlamında daha da fazlasıysa... Bunu ciddiye alsak iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.