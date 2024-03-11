Airbus'ın üst yöneticisinden Avrupa'ya Rusya ve Trump uyarısı: Risklere karşı hazırlıksızlar

Avrupa'nın Rusya ve eski ABD Başkanı Donald Trump kaynaklı risklere karşı hazırlıksız olduğunu belirten Faury, "Avrupa'nın henüz Avrupa ile Rusya arasında yaşanacak bir çatışma için gereken hazırlık seviyesine sahip olduğunu düşünmüyorum. Açık konuşalım. Görünen o ki Rusya savunma kapasitesini artırıyor." ifadelerini kullandı.
Faury, Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan beri barış ortamında gerçek bir çatışmaya hazırlanmadığını kaydederek, "Eğer potansiyel olarak farklı düzeylerde angajman ve çatışmalara hazırlıklı olmak istiyorsak, o zaman kapasitemizi artırmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
ABD'nin bir, Avrupa'nın ise üç farklı savaş uçağının üretimine yöneldiğini anlatan Faury, "Silah sistemi türüne göre çok güçlü bir kabiliyete sahip olmak için Avrupalılar olarak çabalarımızı bir araya getirmenin yolunu bulmamız gerektiği oldukça açık görünüyor. Avrupa sınırlarında gördüğümüz güvensizlik düzeyi ortadayken güvenlik ve savunma için bir araya gelmemek mantıklı mı? Hayır, bence başka seçenek yok. Bu, Avrupa'nın bir savunma ve güvenlik oyuncusu olup olmaması konusunda belirleyici bir andır." ifadelerini kullandı.