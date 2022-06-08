Dünya Ukraynalı Pokrasa drone ile Rus askerlerinin yerini tespit etti
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Ukraynalı Pokrasa drone ile Rus askerlerinin yerini tespit etti

Rus birliklerinin yerini Ukrayna güçlerine aktaran Pokrasa, ülkesinde 'kahraman' olarak nitelendiriliyor. Pokrasa, "Amacımız, kesin koordinatları askerlere vermekti" dedi.

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Ukraynalı Pokrasa drone ile Rus askerlerinin yerini tespit etti
15 yaşındaki Andrii Pokrasa.

Ukrayna, 15 yaşındaki Andrii Pokrasa'yı konuşuyor. Pokrasa'nın, şubat ayının sonlarında başkent Kiev'in kurtarılmasında önemli rol oynadığı belirtiliyor.

Rus askerlerinin koordinatlarını buldu

Ukraynalı genç, drone'unu Rus kuvvetlerinin bulunduğu bölge üzerinde uçurdu.

  • Bu şekilde elde edilen fotoğraflar ve Rus askerlerinin koordinatları, Ukraynalı topçu birliklerine aktarıldı.


"Gerçek bir kahraman"

Ukrayna'nın insansız keşif birimi komutanı Yurii Kasjanov, Pokrasa'dan bahsederken, "Gerçek bir kahraman, Ukrayna'nın kahramanı" ifadesini kullandı.

  • Pokrasa'nın, bulunduğu bölgede insansız hava araçları konusunda deneyimli tek kişi olduğuna dikkat çekildi.


"Amacımız koordinatları askerlere vermekti"

New York Post'un aktardığına göre, Andrii Pokrasa, Ukrayna sivil savunmasının, Rus askerlerinin tam koordinatlarını ararken kendisine ulaştığını söyledi.

"Bize Rus askerlerinin yaklaşık olarak nerede olabileceği konusunda bilgi verdiler" diyen Pokrasa, "Amacımız, kesin koordinatları bulmak ve onları askerlere vermekti" diye konuştu.

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