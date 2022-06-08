Gündem Norveçin Ukraynaya Rusya ile devam eden savaşında obüs dahil askeri destekte bulundu
ANKARA

Norveç'in Ukrayna'ya Rusya ile devam eden savaşında obüs dahil askeri destekte bulundu

Norveç Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine 22 M109 kundağı motorlu obüs ile uzun menzilli silahlarda kullanılacak teçhizat, yedek parça ve mühimmat desteği sağlandığı belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Norveçin Ukraynaya Rusya ile devam eden savaşında obüs dahil askeri destekte bulundu
Arşiv.

Ukrayna'ya askeri yardımda bulunan Norveç, Almanya'daki Ukraynalı askerlere M109'ların nasıl kullanılacağı konusunda eğitim verdi.

Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, "Ukrayna'da devam eden savaştaki gelişmeler şimdi daha ağır topçu ve silah sistemlerinin de sağlanması gerektiğini gösteriyor." diye konuştu.

Ukraynalı bir yetkili de Politico'ya yaptığı açıklamada, uzun menzilli füzeler ve obüslere ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

ABD, İngiltere ve Avustralya'nın 100'den fazla obüs gönderdiğini belirten yetkili, Rus güçleriyle savaşabilmek için 700 obüse daha ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

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