Ukrayna’daki savaşın Karadeniz’deki kurbanları: Binlerce yunus öldü

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırıda 100 gün aşılırken, savaş nedeniyle Karadeniz’de özellikle yunus popülasyonunun derinden etkilendiği açıklandı. İngiliz Guardian Gazetesi’nin haberine göre Karadeniz’de yapılan araştırmalarda bilim insanları, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında birkaç bin yunusun ölmüş olabileceğini söyledi. Öte yandan Ukrayna tüm bu zararın hesabını sormayı planlıyor. Savaş suçlarına ilişkin kanıt toplayan Ukraynalılar, Rusya’ya karşı bir çevre davası açmaya da hazırlanıyor.

KARADENİZ’DE 250 BİN YUNUS VAR

Dr. Rusev tarafından paylaşılan resimler, yunusların bombalardan kaynaklanan yanık izleri de dahil olmak üzere savaşla ilgili olduğunu iddia ettiği yaralanmalarla karaya vurduğunu gösterdi. Ivan Rusev, “Milli parkımızın kıyısındaki savaşın üç ayı boyunca tarafımızdan toplanan mevcut verilerde Karadeniz’deki acımasız ve çılgın savaşı nedeniyle, başlangıcından bugüne kadar binlerce yunusun zaten öldüğünü varsayıyoruz” dedi. Geçen yıl yüzden fazla bilim insanından oluşan uluslararası bir ekip, Karadeniz’de yaklaşık çeyrek milyon yunusun olabileceğini tahmin ettiklerini söylemişti.

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