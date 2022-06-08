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Ukrayna’daki savaşın Karadeniz’deki kurbanları: Binlerce yunus öldü

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası binlerce insan hayatını kaybederken milyonlarca insan da evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ancak savaşın yıkımından zarar gören sadece insanlar olmadı. Yapılan bir araştırma Karadeniz’de binlerce yunusun da öldüğünü ortaya koyuyor.

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Ukrayna’daki savaşın Karadeniz’deki kurbanları: Binlerce yunus öldü
Bilim insanları, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında birkaç bin yunusun ölmüş olabileceğini söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırıda 100 gün aşılırken, savaş nedeniyle Karadeniz’de özellikle yunus popülasyonunun derinden etkilendiği açıklandı. İngiliz Guardian Gazetesi’nin haberine göre Karadeniz’de yapılan araştırmalarda bilim insanları, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında birkaç bin yunusun ölmüş olabileceğini söyledi. Öte yandan Ukrayna tüm bu zararın hesabını sormayı planlıyor. Savaş suçlarına ilişkin kanıt toplayan Ukraynalılar, Rusya’ya karşı bir çevre davası açmaya da hazırlanıyor.

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Dr. Rusev tarafından paylaşılan resimler, yunusların bombalardan kaynaklanan yanık izleri de dahil olmak üzere savaşla ilgili olduğunu iddia ettiği yaralanmalarla karaya vurduğunu gösterdi. Ivan Rusev, “Milli parkımızın kıyısındaki savaşın üç ayı boyunca tarafımızdan toplanan mevcut verilerde Karadeniz’deki acımasız ve çılgın savaşı nedeniyle, başlangıcından bugüne kadar binlerce yunusun zaten öldüğünü varsayıyoruz” dedi. Geçen yıl yüzden fazla bilim insanından oluşan uluslararası bir ekip, Karadeniz’de yaklaşık çeyrek milyon yunusun olabileceğini tahmin ettiklerini söylemişti.

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