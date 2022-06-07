Tarım Bakanı Kirişçi açıkladı: Tahılı %25 daha ucuz alacağız

Ukrayna’daki fazla tahılın çıkarılması için yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Türkiye, bu hafta iki önemli görüşmeye ev sahipliği yapacak. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İstanbul’da bu hafta Ukrayna, Rusya, Birleşmiş Millet (BM) temsilcileriyle planlanan 4’lü zirve ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ziyaretinin gündeminin “tahıl koridoru” olacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci

Kirişçi, AK Parti kampının yapıldığı Kızılcahamam’da bir grup gazeteciye dünyanın gündemindeki tahıl koridorunu değerlendirdi. BM’nin gözetiminde 4’lü görüşmelerin devam ettiğini, İstanbul’da da bir görüşme yapılacağını ve Lavrov’un da tahıl koridorunu görüşmek üzere Türkiye’ye geleceğini dile getiren Kirişci, “Bu görüşmeleri istikşafi görüşme olarak nitelendirebiliriz” dedi.

YÜZDE 25 DAHA UCUZ ALINACAK

Ukrayna ile de görüşmelerin devam ettiğini aktaran Kirişci, Ukrayna ile tahıl konusunda yüzde 25 daha aşağıya alınması için bir anlaşma olduğunu belirtti. Kirişci, “FOB’den bize yüzde 25 daha aşağıya verme konusunda mutabakatımız var. Ancak güvenlik ile ürünü ihraç etme konusunda ikilem yaşıyorlar. Bizim de Türkiye olarak hakemliğimizi arzu ediyorlar. Hem Rusya hem de Ukrayna bir tek bize güveniyorlar” diye konuştu.

Tahılın dünya pazarlarına ulaşması için en güvenli ve ekonomik rota, Boğazlar olarak görülüyor. Odesa’daki mayınlar temizlendikten sonra tahıllar, tankerle sevk edilecek.

KÖPRÜ OLMAYA ÇALIŞIYORUZ

Bakan Kirişci, şöyle devam etti: “Türkiye olarak biz Ukrayna’ya, ‘bu ürünleri dışarı çıkarabilirsiniz, koridor açıldığında Rusya size saldırmayacak’ diyoruz. Ukrayna şu anda ihraç edebileceği limanlarda kendini mayınlarla koruyor. Bu mayınların temizlenmesi halinde ‘Rusya bana saldırabilir’ diyor. Biz de Rusya’ya ‘Bu ürünler çıkana kadar saldırmayın. Siz de sözünüzde durun. Ukrayna bu ürünü çıkarsın. Çünkü dünyanın bu ticarete ihtiyacı var’ diyoruz. Dolayısıyla iki ülke arasında köprü olmaya çalışıyoruz.”

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