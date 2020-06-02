Ukraynalı turistler 1 Temmuz’dan itibaren Türkiye'ye gelecek

Hindistan'da çekirge istilasına karşı sıra dışı yöntem

İran ve Pakistan'ı vuran çekirge istilası şimdi de Hindistan'a uzandı. Çiftçiler tarlalarına zarar veren çekirgeler için bir direk üstüne plastik şişe koyup, şişenin içinden geçen çubuğun bir ucuna pervane ve diğer ucuna ise kutu üzerine vuran küçük tokmak koydu. Rüzgar estikçe gürültülü davul çalan mekanizmanın çekirgelere karşı etkili bir yöntem olduğu belirtildi. Sosyal medyaya düşen icat büyük beğeni topladı.