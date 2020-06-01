Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Ukraynadan halka çağrı Tatil için en güvenli ülke Türkiye
DÜNYA

Ukrayna'dan halka çağrı: Tatil için en güvenli ülke Türkiye

Ukrayna Turizm Geliştirme Merkezi Müdürü Tsaryuk, Türkiye’ye Ukrayna’dan charter uçuşlarının Temmuz ayı ortasında başlamasını beklediklerini ve Türkiye’nin tatil merkezlerinin, koronavirüs bakımından güvenli bir ülke olduğuna dikkat çekerek, " Türkiye bize salgın konusunda güvenli şartlar sunuyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Dünyanın bir çok ülkesinde normalleşme ile turizm sektöründe de hazırlıklara başlandı. Ukrayna'dan ise vatandaşlar" Türkiye salgına karşı güvenli bir ülke. Tatil için en iyi seçenek" çağrısı geldi.

  • Ukrayna Turizm Geliştirme Merkezi Müdürü Volodimir Tsaryuk, Türkiye’ye Ukrayna’dan charter uçuşlarının Temmuz ayı ortasında başlamasını beklediklerini ve Türkiye’nin tatil merkezlerinin, koronavirüs (Covid-19) bakımından güvenli şartlar sunduğunu ifade etti.

"2-3 HAFTA SONRA UÇUŞLAR BAŞLAYABİLİR"

Tsaryuk, Ukrayna’da medyasına verdiği demeçte, Türkiye’yle Ukrayna arasında hava sahasının yeniden açılması konusunda müzakerelerin sürdüğüne değinerek, acentaların henüz kesin tarihli tur satışı yapmadıklarını bu nedenle charter uçuşların zamanının belli olmadığını söyledi.

Charter uçuşlarının hava sahasının açıldığı tarihten iki veya üç hafta sonra başlayabileceğini söyleyen Tsaryuk, mevcut şartlar altında en yüksek ihtimalle charter seferlere Temmuz ayı ortasında başlanılabileceğini dile getirdi.

“UKRAYNALI TURİSTLER AÇISINDAN KAYGI VERİCİ BİR DURUM YOK”

Türkiye’ye seyahat eden Ukraynalı turistlerin yüzde 75’inin tatillerini Antalya, Alanya, Kemer ve Dalaman’da yaptıklarına değinen Tsaryuk, bu bölgelerde koronavirüs konusunda her şeyin kontrol altında olduğunu bu nedenle bu bölgelere seyahat edecek Ukraynalı turistler açısından kaygı verici bir durumun olmadığını belirtti.

Türkiye’nin otellerin yeniden açılması konusundaki standartlar üzerinde ilk çalışan ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Volodimir Tsaryuk, oteller konusunda yirmiden fazla kriterin olduğunu ve herhangi bir otelin bu hijyen standartlarından birini ihlal etmesi halinde, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın o otelin ruhsatını iptal edebileceğini kaydetti.

Turizmde koronavirüs tedbiri: Pazar çeşitliliği artırılacak
EKONOMİ
Turizmde koronavirüs tedbiri: Pazar çeşitliliği artırılacak

45 ülkenin katıldığı turizm anketinde Türkiye ilk sırada çıktı
EKONOMİ
45 ülkenin katıldığı turizm anketinde Türkiye ilk sırada çıktı
Abone Ol Google News
İlk adım

İlk adım

​Milyonları eve kapatan ağır travmadan sonra günlük hayata.
Terör bumerang gibi

Terör bumerang gibi

​PKK'nın ortağı, ABD'yi vuruyor.
Dörtlü destek paketi

Dörtlü destek paketi

​Kamu bankaları kredi paketleriyle vatandaşa destek verecek.
Büyük oyun

Büyük oyun

​Peak Games 1,8 milyar dolara satıldı.
Dilek Hemşire tutunamadı

Dilek Hemşire tutunamadı

​Bebeğini yalnızca birkaç saniye görebildi.
İran ve İsrail'in<br>siber savaşı

İran ve İsrail'in
siber savaşı

​İki ülke dijital cephede karşı karşıya geldi.
Acil dışında<br>randevu şart

Acil dışında
randevu şart

​Hastanelerde 'yeni normal' dönem başlıyor.
Trump geri<br>adım atmıyor

Trump geri
adım atmıyor

Olaylara müdahale için binlerce ağır silahlı askeri görevlendirdi.
Korona ile beraber, hayata ve ekonomiye devam

Korona ile beraber, hayata ve ekonomiye devam

​Prof. Dr. Ömer Bolat'ın kaleminden yeni normal hayat.
THY'den özel sefer

THY'den özel sefer

​ABD'deki Türkler için tahliye uçuşu.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
FETÖ'nün<br>kuluçka merkezi

FETÖ'nün
kuluçka merkezi

Kemal Özer, dershanelerin işlevine dikkat çekti.
Yeniden tezgahlanıyor

Yeniden tezgahlanıyor

​Nedim Şener'den bomba açıklamalar.
FETÖ dosyası açıldı

FETÖ dosyası açıldı

Bilinmeyenler TVNET özel yayınında konuşuldu.
Avrupa'da <br>son 24 saat

Avrupa'da
son 24 saat

Ülke ülke bütün sayılar açıklandı.
Seçimler 2023'te

Seçimler 2023'te

​Bahçeli'den erken seçim açıklaması.
Öngörülen seviyede

Öngörülen seviyede

​Bakan Koca, son 24 saatin verilerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.