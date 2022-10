Ukraynalı yetkili Andriy Yermak: Hakan Fidan'la görüştüm ve bizzat teşekkür ettim

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile görüştüğünü söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Yermak, "MİT Başkanı Hakan Fidan ile yaptığım görüşmede, 215 askerin serbest bırakılmasını kolaylaştırdığı ve Azovstal savunucularına Türkiye'de sağladığı şartlar sebebiyle bizzat teşekkürlerimi ilettim. Ukrayna, Türkiye ile güvenilir ortaklığı takdir ediyor ve gelecekte yakın işbirliğini dört gözle bekliyor" ifadelerini kullandı.

During a meeting with MİT Head #HakanFidan, I personally thanked him for facilitating the release of 215 soldiers and providing conditions for #Azovstal defenders in 🇹🇷. 🇺🇦 highly appreciates reliable partnership with 🇹🇷 and is looking forward to close cooperation in the future. October 4, 2022

