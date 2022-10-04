Dünya Ukraynalı yetkili Andriy Yermak Hakan Fidanla görüştüm ve bizzat teşekkür ettim
AVRUPA

Ukraynalı yetkili Andriy Yermak: Hakan Fidan'la görüştüm ve bizzat teşekkür ettim

Ukraynalı yetkili Andriy Yermak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la görüştüğünü ve esir takasında oynadığı rol dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür ettiğini belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukraynalı yetkili Andriy Yermak: Hakan Fidanla görüştüm ve bizzat teşekkür ettim
Hakan Fidan - Andriy Yermak

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile görüştüğünü söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Yermak, "MİT Başkanı Hakan Fidan ile yaptığım görüşmede, 215 askerin serbest bırakılmasını kolaylaştırdığı ve Azovstal savunucularına Türkiye'de sağladığı şartlar sebebiyle bizzat teşekkürlerimi ilettim. Ukrayna, Türkiye ile güvenilir ortaklığı takdir ediyor ve gelecekte yakın işbirliğini dört gözle bekliyor" ifadelerini kullandı.

Ukraynalı heyetten Baykar'a ziyaret: Selçuk Bayraktar'a Devlet Liyakat Nişanı takdim edildi
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Ukraynalı heyetten Baykar'a ziyaret: Selçuk Bayraktar'a Devlet Liyakat Nişanı takdim edildi

Andriy Yermak'tan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ziyaret
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Andriy Yermak'tan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ziyaret
Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, beraberindeki heyet ile Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ziyarette bulundu. Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Andriy Yermak ziyarette Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından verilen Devlet Liyakat Nişanı'nı takdim etti. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Andriy Yermak ve beraberindeki heyete Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen sistemler ile ilgili bilgi verdi.


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