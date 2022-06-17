Dünya Ukraynaya giriş yapacak Rus vatandaşlarına vize uygulama kararı alındı
AVRUPA

Ukrayna'ya giriş yapacak Rus vatandaşlarına vize uygulama kararı alındı

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş ülkenin farklı şehirlerinde halen devam ediyor. Yaşanan savaş sebebiyle iki ülke birbirlerine karşı yaptırım uygulamaya devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus vatandaşlarına vize uygulama kararı aldıklarını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Ukraynaya giriş yapacak Rus vatandaşlarına vize uygulama kararı alındı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Zelenskiy, Telegram kanalından Ukrayna ile Rusya arasındaki vizesiz seyahat uygulamasına ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu uygulamanın kaldırılacağını belirten Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Ukrayna, Rusya Federasyonu vatandaşlarına vize uygulaması getiriyor. Devletimizin ulusal güvenliği, zegemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik benzeri görülmemiş tehditlere karşı mücadele kapsamında, Bakanlar Kurulu'na Rus vatandaşlarının, Ukrayna topraklarına giriş uygulamasında değişiklik yapmayı önerdim. Bakanlar Kurulu'nun, Rusya ve Ukrayna arasındaki vizesiz seyahat anlaşmasının feshedilmesine ilişkin bugün karar alması bekleniyor."

Zelenskiy, Rus vatandaşları için vize uygulamasının 1 Temmuz itibarıyla başlayacağını ifade etti.

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