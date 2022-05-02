Ukrayna’yı çalıyorlar: Ruslar tarım ürünleri ve sanat eserlerini ülke dışına çıkarıyor

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında ikinci ay geride kalırken, Rus birliklerinin işgal ettikleri bölgelerde ele geçirdikleri buğday, sanat eserleri ve tarım araçlarını ülke dışına çıkardıkları belirtildi. Ukrayna Tarım Bakan Yardımcısı Taras Visotski, Rusya’nın “yüz binlerce ton” tahıl çaldığını öne sürdü. Visotski dün yaptığı açıklamada, istila altındaki topraklarda depolanan 1,5 milyon ton tahılın çoğunun Rus kuvvetleri tarafından çalınmasından da korktuğunu söyledi.

Ukraynalı çiftçilere ait tarım makinelerinin Rus askerleri tarafından taşındığı görüldü.

Tarım Bakanı Mikola Soliski ise tahıl hırsızlığının son iki haftada arttığını savunmuştu: Bunu istila altındaki bölgedeki birçok silo sahibinden bizzat duyuyorum. Bu düpedüz soygun. İstila altındaki toprakların her yerinde meydana geliyor. Soliski, böyle bir durumun, kontrol altında olmayan bölgelerde gıda sorunu yaratabileceğini söylemişti: Yakında güneyde buğday hasadı olacak. Ancak bu durumdaki çiftçiler, ‘İşte traktörün anahtarları. İstersen git kendin topla’ diyebilir. Öte yandan bu tür bilgilerin nereden geldiğini bilmediğini öne süren Kremlin, Ukrayna’nın suçlamalarını kabul etmiyor. Öte yandan Rus birliklerinin, Ukraynalı çiftçilere ait traktör ve diğer tarım araçlarını el koyduğu ve bunları da Rusya’ya götürdüğüne yönelik videolar sosyal medyada paylaşıldı.

REKLAM

MÜZELER YAĞMALANDI

Öte yandan Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin, işgal ettikleri stratejik liman şehri Mariupol’de 2 binden fazla sanat eserini, Rus ayrılıkçıların elinde bulunan Donetsk bölgesine götürdüğünü iddia etti. Yerel kanal TV7’nin haberine göre, Telegram kanalından bir mesaj yayınlayan Mariupol Şehir Konseyi, Rus askerlerinin istilanın başlamasından bu yana, ünlü Kuindzhi Sana Müzesi olmak üzere üç yerel müzeye baskın düzenlediğini belirtti.

Telegram’da “İşgalciler, Mariupol’ü tarihi ve kültürel birikiminden ‘özgürleştirdiler’” ifadeleriyle ironik bir mesaj yayınlayan Konsey, “2 binden fazla eşsiz eser Mariupol’deki müzelerden çalınarak, Donetsk’e götürüldü” açıklamasını yaptı.

DÜNYA Rusya: Ukrayna'nın 142 uçak ve 112 helikopterini vurduk

FOTOĞRAF 12 Putin'in emri ile 24 Şubat'ta Ukrayna'ya giren Rus ordusu başkent Kiev'i düşürme planını rafa kaldırıldı ve ilerleyişini ülkenin doğusuna çevirdi.<br><br>Askeri uzmanlar bu durumu Rusya'nın askeri başarısızlığı olarak yorumlarken bunun için pek çok neden öne sürüldü. ABD'DEN GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞEN AÇIKLAMA<br><br>ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen son teknoloji silahlar ve Rus askeri teçhizatının yetersizliği, modernizasyon eksikliği savaşın gidişatında önemli paya sahip olduğu belirtilirken ABD'den çok konuşulacak açıklamalar geldi. 'GERÇEK ZAMANLI İSTİHBARAT'<br><br>Eski ve mevcut ABD'li yetkililer, Rusya'nın şubat ayında ülkeyi işgal etmesinden bu yana ABD'nin Ukrayna güçlerine gerçek zamanlı istihbarat sağladığını açıkladı.<br> 'RUS UÇAĞI BU SAYEDE DÜŞÜRÜLDÜ'<br><br>ABD yetkililerin NBC'ye verdiği demeçte, Ukrayna'nın Şubat ayında Kiev havaalanı yakınlarındaki Rus IL-76 nakliye uçağına başarılı saldırısının bu paylaşım sayesinde gerçekleştiği bilgisine yer verildi.<br> Aynı açıklamada Ukrayna saldırısının ABD ve NATO üyesi olmayan bir ortakla bir istihbarat paylaşım operasyonunda bilgi aldıktan sonra gerçekleştiğinin altı çizildi. RUS İLERLEYİŞİ SEKTEYE UĞRATILDI<br><br>İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkililer, sonunda havalimanını Rusların eline geçmesine rağmen bu sayede Rus ilerleyişinin sekteye uğratıldığını belirtti. ABD'Lİ YETKİLİ: OLDUKÇA ÖNE ÇIKTIK<br><br>ABD'li yetkili 'Başlangıçtan itibaren, Ukrayna ile hem stratejik hem de eyleme geçirilebilir istihbarat paylaşımında oldukça öne çıktık' dedi.<br> Bunun hem taktik hem de stratejik düzeyde etkili olduğunun altını çizen yetkili sözlerine şöyle devam etti:<br><br>'Bunun büyük bir fark yarattığına dair oldukça net örnekler mevcut.' ZELENSKIY İÇİN CIA DESTEĞİ<br><br>Ayrıca ABD Merkezî İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Ukrayna kuvvetlerine liderlerini nasıl güvende tutacakları konusunda talimatlar verdiği de açıklandı.<br> Bu operasyona ait detaylar paylaşılmadı ancak bu açıklama Ukrayna lideri Zelenskiy'nin korunmasında CIA'in Ukrayna'ya destek olduğu şeklinde yorumlandı. İSTİHBARATI ABD UÇAĞI MI VERDİ?<br><br>Geçtiğimiz haftalarda Ukrayna saldırısı sonrası batırılan Moskva gemisi için ABD yardımı iddiası gündeme gelmişti.<br> İngiliz The Times gazetesinde yer alan habere göre, düşman unsurlarını tespit etmek için son teknoloji ile donatılmış P-8 Poseidon gözetleme uçağı saldırı sırasında bölgede bulunuyordu.<br><br>160 kilometre uzaklıktaki düşman gemilerini belirleyebilen P-8 Poseidon'un Ukrayna'nın düzenlediği saldırıda kritik istihbaratı sağladığı iddia edilmişti.<br> Ukrayna direnişinin sırrı deşifre oldu: Kritik yardım haftalar sonra ortaya çıktı Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını gün geçtikçe daha da artırıyor. Ancak aylardır süren ve binlerce can kaybına neden olan savaşta Rusya hala başkent Kiev'i düşüremedi. Ukrayna'nın direnişi dünya çapında büyük yankı uyandırırken, ABD'den gelen bir açıklama sır perdesini araladı. İşte Ukrayna-Rusya savaşının kaderini değiştiren kritik hamle... BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



