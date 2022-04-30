Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Rusya Ukraynanın 142 uçak ve 112 helikopterini vurduk
AVRUPA

Rusya: Ukrayna'nın 142 uçak ve 112 helikopterini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 142 uçak, 112 helikopter ve 2 bin 656 tank ve zırhlı aracı yok ettiklerini bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rusya: Ukraynanın 142 uçak ve 112 helikopterini vurduk
Arşiv

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Rus ordusunun taarruzlarının devam ettiğini belirten Konaşenkov, “Gece boyunca havadan yüksek hassasiyetli füzelerle 5 Ukrayna askeri unsurunu vurduk. Bunların arasında Berzovoye, Vozdvişenka, Pokrovskoye ve Barvenkovo yerleşim birimlerinde 4 mühimmat ve akaryakıt deposu, ayrıca milliyetçi birliklerin ve askeri teknik araçların toplandığı bölge vardı.” ifadelerini kullandı.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin 9 askeri teknik araçlar ve birliklerin toplandığı yeri hedef aldığını aktaran Konaşenkov, füze birliklerinin 4 Ukrayna askeri unsurunu, topçu birliklerinin ise 389 askeri unsuru ateş altına aldığını söyledi.

Rus hava savunma sistemlerinin Gorlovka, Çervoniy Oskol, Petmanovo, Kramatorsk, Kozinka, Karpovka, Putilino, Novoahtırka, Bezlikiy Liman ve Peremoga yerleşim birimleri üzerinde Ukrayna ordusunun 18 insansız hava aracını vurduğunu dile getiren Konaşenkov, Donetsk ve Harkov bölgelerinde “Smerç” çok namlulu roketatardan fırlatılan iki roketin havada imha edildiğini kaydetti.

Konaşenkov, “Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 142 uçak, 112 helikopter, 658 insansız hava aracı, 279 hava savunma füze sistemi, 2 bin 656 tank ve zırhlı araç, 307 çok namlulu roketatar, 1189 obüs ve havan topu, 2 bin 492 özel askeri araç yok edildi.” diye konuştu.

Zelenskiy: Rusya ile müzakerelerin durdurulması konusunda yüksek riskler var
DÜNYA
Zelenskiy: Rusya ile müzakerelerin durdurulması konusunda yüksek riskler var

4 ayda 6 Rus oligark öldü: İntihar mı suikast mı?
DÜNYA
4 ayda 6 Rus oligark öldü: İntihar mı suikast mı?

Rus işgalini tablolarına çizdiler: Savaşın sürrealist yansıması
DÜNYA
Rus işgalini tablolarına çizdiler: Savaşın sürrealist yansıması
Son iki yılın en yüksek rakamı

Son iki yılın en yüksek rakamı

İstanbul Havalimanı'nda büyük yoğunluk.
Türkiyeden uzay atağı

Türkiye'den uzay atağı

İMECE hazır: Türk gençliğinin kızıl elması olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kılıçdaroğlunun elektrik protestosuna tepki: Zihinsel olarak karanlıkta kalmış

Türkiye'yi hedef alan belgelerin ardından ​Türk Hava Kuvvetleri tatbikattan çekildi.
Tek tek kontrol edildi

Tek tek kontrol edildi

​Bayram öncesi Eminönü esnafına şeker-çikolata-lokum denetimi.

Bakan Muş 'Çıtaları aşa aşa devam ediyoruz' diyerek duyurdu.

Avrupa'nın en yüksek yapısında bayram temizliği.

Mikro klima özelliğiyle ilgi odağı oluyor.

Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

​Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.