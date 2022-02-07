Ülkenin gündemine bomba gibi düştü: 50'den fazla mezar bulundu

Meksika'da yakılmış ve torbaya konularak atılmış onlarca cesedin olduğu toplu mezar ortaya çıktı.
Kayıp çocuklarını arayan annelerin oluşturduğu Arayan Anneler (Madres Buscadoras) adlı sivil topluluk, ülkenin Sonora eyaletine bağlı Santa Ana kentinde toplu mezar buldu. Onlarca ceset kalıntısının bulunduğu mezardaki kişilerin karteller tarafından öldürüldüğü ifade edildi.
50'den fazla ceset bulundu
Konuyla ilgili açıklama yapan topluluğun yöneticilerinden Cecilia Patricia Flores, kendilerine gelen isimsiz bir ihbarla kartellerin ceset yaktığı bir araziyle ilgili bilgi alıp harekete geçtiklerini söyledi. Tarif edilen araziye gittiklerinde 50'den fazla cesedin ortaya çıktığını belitti.
Çoğu yakılmış
Cesetlerin çoğunun yakılmış, bazılarının ise torbalara konup atıldığını dile getiren Flores, kayıp yakınlarının çıkan cesetleri teşhis etmesini umduğunu ifade etti.