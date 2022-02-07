Dünya Ülkenin gündemine bomba gibi düştü 50den fazla mezar bulundu
AMERİKA

Ülkenin gündemine bomba gibi düştü: 50'den fazla mezar bulundu

Meksika'da skandal bir olay ortaya çıktı. Onlarca cesedin bulunduğu toplu mezar ülkenin gündemine bomba gibi düştü. Savcılık bulunan cesetlerin kimlik tespiti için soruşturma başlattı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Ülkenin gündemine bomba gibi düştü: 50den fazla mezar bulundu
Ülkeye bomba gibi düştü: 50'den fazla mezar bulundu.

Meksika'da yakılmış ve torbaya konularak atılmış onlarca cesedin olduğu toplu mezar ortaya çıktı.

Kayıp çocuklarını arayan annelerin oluşturduğu Arayan Anneler (Madres Buscadoras) adlı sivil topluluk, ülkenin Sonora eyaletine bağlı Santa Ana kentinde toplu mezar buldu. Onlarca ceset kalıntısının bulunduğu mezardaki kişilerin karteller tarafından öldürüldüğü ifade edildi.

50'den fazla ceset bulundu

Konuyla ilgili açıklama yapan topluluğun yöneticilerinden Cecilia Patricia Flores, kendilerine gelen isimsiz bir ihbarla kartellerin ceset yaktığı bir araziyle ilgili bilgi alıp harekete geçtiklerini söyledi. Tarif edilen araziye gittiklerinde 50'den fazla cesedin ortaya çıktığını belitti.

Çoğu yakılmış

Cesetlerin çoğunun yakılmış, bazılarının ise torbalara konup atıldığını dile getiren Flores, kayıp yakınlarının çıkan cesetleri teşhis etmesini umduğunu ifade etti.

Atina'da toplu mezar bulundu
HAYAT
Atina'da toplu mezar bulundu

Palmira’da toplu mezar bulundu
DÜNYA
Palmira’da toplu mezar bulundu

Musul'da toplu mezar bulundu
DÜNYA
Musul'da toplu mezar bulundu
Paralar iade edilecek

Paralar iade edilecek

​SGK'dan milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar.
Bankalardan kredi müjdesi

Bankalardan kredi müjdesi

​İki yıl geri ödemesiz 10 yıla kadar vade imkanı.
İki haftalık tatil sona erdi: 18 milyon öğrenci okula döndü

İki haftalık tatil sona erdi: 18 milyon öğrenci okula döndü

Bahçeli: Cumhurbaşkanı'nın en az üç dönem seçilebilmesi için var gücümüzle çalışırız.

Kamyoncu ayaklanması

Kamyoncu ayaklanması

​Hızla yayılınca olağanüstü hal ilan edildi.

İlim Yayma Vakfı​: Gerekirse yapıdan vazgeçeriz.

​Kira geliri vergisine düzenleme: 1 Mart'ta başlıyor.

​24 kişinin yaralandığı kavganın nedeni ortaya çıktı.

Yerli korona aşısının kullanımı yaygınlaşıyor.

​İzmir'deki korkunç valiz cinayetinin sebebi belli oldu.

​Tinerle soba yakma girişimi faciayla bitiyordu.

​Artık şirketler "Benim çalışanım değil” diyemeyecek.

​Zorunlu mola 15 Şubat'a kadar sürecek.

ABD, ​Rusya-Ukrayna krizinde yangına körükle gidiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.