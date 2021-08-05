Uluslararası krizin baş aktörü Belaruslu atlet: 200 metre yarışında koşacakken kendini sorunun içinde buldu

Belaruslu 24 yaşındaki sporcu, kendisine sorulmadan daha önce hiç koşmadığı 4x400 metre bayrak yarışına katılacak ekibe dahil edilmesini hedef alarak, "Bizim büyük patronlarımız her zamanki gibi bizim yerimize her konuda karar vermiş" dedi.

Sonrasında yine aynı sosyal medya platformunda başka bir paylaşım yaparak "Önceden söylenseydi, durum açıklanıp 400 metre koşup koşamayacağım sorulsaydı bu kadar sert tepki göstermezdim" ifadesini kullandı.

Genç sporcu, havalimanında polislere sığındı.



'Koşmaya hazırım'

Timanovskaya, daha sonra kendi onayı olmadan dün akşam takımdan çıkarılıp uçakla Japonya'dan götürülmek istediğini vurgulayarak Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne çağrıda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen komite, Belaruslu yetkililerden açıklama istedi.

Belaruslu yetkililer, Timanovskaya'nın psikolojik durumunun yarışmasına engel olduğunu öne sürdü. Genç atletse hiçbir doktorun kendisini muayene etmediğini belirterek koşmaya hazır olduğunu ifade etti.

Olay hakkında açıklama yapan Uluslararası Olimpiyat Komitesi Sözcüsü Mark Adams, "Şu an güvende, geceyi havalimanındaki bir otelde güven içinde geçirdi" dedi.

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SPOR Hep birlikte kazandık

Üçüncü bir ülkeden iltica talep etmiş

Japon hükümet sözcüsü Katsunobu Kato, kendilerine gelen bilgiye göre Belaruslu atletin üçüncü bir ülkeden iltica talep ettiğini bildirdi.

Muhalif Belarus Spor Dayanışma Vakfı'ndan aktivistler de zorla Minsk'e götürülmekten korkan Timanovskaya'nın kendilerine ulaştığını ve Tokyo'daki Avusturya Büyükelçiliği'ne sığınabileceğini ifade etti.

Ülkede baskı altında tutulan sporcuların sesi olma iddiasını taşıyan kuruluşun sözcüsü Alexander Opeikin, "Belarus'a gitse hayatının tehlikeye gireceğini gösteren açık işaretler vardı" dedi.

Üç ülke yetkilileri yardıma hazır olduklarını bildirdi

Opeikin'in anlatımına göre, havalimanında Japon polisine başvuran Timanovskaya, İstanbul'a gidecek THY uçağına binmeyeceğini açıkladı.

Fransa, Çekya ve Polonya yönetimlerinden yetkililer, peş peşe açıklama yayımlayarak genç atlete yardım etmeye hazır olduklarını bildirdi.

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Belarus Ulusal Olimpiyat Komitesi, 25 yılı aşkın süredir aynı zamanda 1994'ten bu yana ülkenin liderliğini sürdüren Aleksandr Lukaşenko ve oğlu Viktor tarafından yönetiliyor.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, baba ve oğulun Tokyo Olimpiyatları'na katılmasını ülkedeki sporcuların siyasi ayrımcılığa maruz kaldığı gerekçesiyle yasaklamıştı.