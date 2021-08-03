​Hep birlikte kazandık​

Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları’nda klasik yay bireyselde altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz, İstanbul’a geldi. Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz ve antrenör Göktuğ Ergin ile gelen Mete’yi çok sayıda kişi alkışlarla alkışlarla karşıladı. Çok mutlu olduğunu belirten şampiyon okçumuz, “Madalya benim boynumda olabilir ama bu madalyayı ben tek başıma aldım şampiyon oldum anlamına gelmiyor. Türkiye Okçuluk Milli Takımı olarak ilk defa tarihimizin madalyasını aldık ve bu altın madalya oldu. Ben burada sadece madalyayı temsil ediyorum. Arkamda olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

3-4 ALTIN ALACAĞIZ