​Hep birlikte kazandık​

Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları’nda klasik yay bireyselde altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz, İstanbul’a geldi. Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz ve antrenör Göktuğ Ergin ile gelen Mete’yi çok sayıda kişi alkışlarla alkışlarla karşıladı. Çok mutlu olduğunu belirten şampiyon okçumuz, “Madalya benim boynumda olabilir ama bu madalyayı ben tek başıma aldım şampiyon oldum anlamına gelmiyor. Türkiye Okçuluk Milli Takımı olarak ilk defa tarihimizin madalyasını aldık ve bu altın madalya oldu. Ben burada sadece madalyayı temsil ediyorum. Arkamda olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
3-4 ALTIN ALACAĞIZ
- Başarısını çok çok çalışmaya ve yaptığı fedakarlıklara bağlayan milli okçumuz, “Bu altın madalya için 5 sene boyunca inanılmaz bir çalışma ortaya koyduk. 3 sene sonra bir olimpiyat daha var. Bu sefer altın madalyası olan bir takım olarak oraya hazırlanacağız. 3 erkek ve 3 kadın sporcu olarak katılacağız. Bu madalya sayısını 1 değil belki 3-4 yapacağız” ifadelerini kullandı. Çok konuşulan, gülümsediği fotoğrafa değinen Mete, “Orada mutlu olduğum, keyif aldığım sürece her zaman şampiyon olacağım. Benden küçük arkadaşlarıma tavsiyem antrenmanlarına devam edip, asla pes etmesinler” diye konuştu. Mete Gazoz kendisini karşılayanlarla birlikte meşhur “Kopardım, aldım” sevincini de yaptı.