Dünya UNESCO Nijeryada 20 milyon çocuk okula gidemiyor
AFRİKA

UNESCO: Nijerya'da 20 milyon çocuk okula gidemiyor

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Nijerya'da okula gidemeyen çocuk sayısının 20 milyona ulaştığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
​UNESCO: Nijeryada 20 milyon çocuk okula gidemiyor
Nijeryalı çocuklar.

UNESCO'dan yapılan açıklamada, dünyada 6-18 yaşlarında halen okula gidemeyen 244 milyon çocuğun bulunduğu belirtildi.

Dünya genelinde okula gidemeyen çocuk sayısının en fazla Nijerya, Hindistan ve Pakistan'da olduğu aktarılan açıklamada, Nijerya'da 10 yıldan fazla süredir okulda gidemeyen çocuk sayısının 10,5 ile 15 milyon arasında değiştiğine işaret edilerek, son zamanlarda ülkedeki güvenlik sorunları nedeniyle durumun daha da kötüleştiği ifade edildi.

Nijerya'daki güvenlik sorunları nedeniyle artık ebeveynlerin çocuklarını okula göndermeye istekli olmadığı vurgulanan açıklamada, ülkede şu anda okula gidemeyen çocuk sayısının 20 milyona ulaştığı kaydedildi.

Güvenlik sorunlarının yaşandığı Nijerya'da, geçen yıl ülkenin kuzeyindeki okulların hedef alındığı saldırılarda 1000'den fazla öğrenci kaçırılmıştı.

Saldırılar nedeniyle çok sayıda okul ve üniversite eğitime ara vermek zorunda kalmıştı.

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