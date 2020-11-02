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Dünya Ünlü yazar Paulo Coelho, Kurandan ayet paylaşarak İzmire bağış yapacağını duyurdu
AMERİKA

Ünlü yazar Paulo Coelho, Kuran'dan ayet paylaşarak İzmir'e bağış yapacağını duyurdu

Brezilyalı yazar Paulo Coelho, Twitter hesabından Kur'an-ı Kerim'den "Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır" ayetini paylaşarak, İzmir depremi için Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay örgütleri aracılığıyla bağış yapacağını açıkladı. Türkiye'de en çok 'Simyacı' isimli romanıyla tanınan yazarın paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Paulo Coelho.
Paulo Coelho.

Türkiye'de Simyacı, Veronika Ölmek İstiyor ve Aldatmak gibi kitaplarıyla tanınan Brezilyalı roman yazarı Paulo Coelho, sosyal medya hesabından İzmir depremine ilişkin bir paylaşım yaparak, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay örgütleri aracılığıyla bağış yapacağını duyurdu.

3 yaşındaki minik Elif'in hastane odasından ilk görüntüsü: Bebeğiyle oynarken kameraya el salladı
OYNAT 00:59
3 yaşındaki minik Elif'in hastane odasından ilk görüntüsü: Bebeğiyle oynarken kameraya el salladı
İzmir depreminden tam 65 saat sonra mucize eseri enkaz altından yaralı olarak çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in kaldırıldığı hastanedeki görüntüleri, izleyenleri mutlu etti. Elif'in hastane odasında bebeğiyle oynarken kameralara el salladığı görüldü.

İzmir'deki depremde can kaybı 91'e yükseldi
GÜNDEM
İzmir'deki depremde can kaybı 91'e yükseldi

"Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır"

Coelho, Twitter hesabından Kuran’ın İnşirah Suresi’nde yer alan "Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır" ayetine yer vererek, "Tüm dayanışmam Türk arkadaşlarıma, pazartesi günü Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi aracılığıyla bağış yapacağım. Bağışın depremden etkilenen ülkeler (Türkiye ve Yunanistan) arasında nasıl dağıtılacağına RCRC karar verecektir” ifadelerini kullandı.

Mucize çocuklar tüm Türkiye'ye ilham oldu
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Mucize çocuklar tüm Türkiye'ye ilham oldu
İzmir'de yaşanan deprem felaketinden sonra gelen acı haberler hepimizi üzerken saatler sonra enkaz altından kurtarılan küçük çocuklar hepimize moral aşıladı. Arama çalışmaları devam ederken tüm Türkiye'nin duaları da onlarla.

Türkiye İzmir için seferber oldu: Toplanan yardımlar sahaları doldurdu
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İzmir’in Bayraklı ilçesinde, yaşanan deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altından sevindiren haberler gelmeye devam ederken, dışarıda kalan vatandaşlara da yardımlar yağıyor.
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Türkiye’nin birçok farklı yerinden İzmir’e gönderilen yardımlar yıkılan binaların yakınlarındaki basketbol ve futbol sahalarında düzenleniyor.
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Burada düzenlenen ve ayrılan yardım malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
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Çadırda kalan vatandaşlar için battaniye, yastık gibi ihtiyaçlardan giyime kadar birçok çeşitli yardım malzemesi bulunuyor.
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Emrah Apartmanı’nın yakınında bulunan bir basketbol sahasında ise gelen yardım malzemelerinin alanı doldurması havadan görüntülendi.
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Görüntülerde sahanın içerisinin tamamen yardım malzemeleri ile dolu olduğu ve görevlilerin içeride düzenleme yaptığı görüldü.
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Türkiye İzmir için seferber oldu: Toplanan yardımlar sahaları doldurdu
İzmir'de yaşanan deprem felaketinin ardından bir yandan arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bir yandan ise yaralar sarılmaya çalışılıyor. Türkiye'nin birçok farklı yerinden İzmir'e gelen yardımların sahaları doldurması havadan görüntülendi.
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