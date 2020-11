Ünlü yazar Paulo Coelho, Kuran'dan ayet paylaşarak İzmir'e bağış yapacağını duyurdu

Türkiye'de Simyacı, Veronika Ölmek İstiyor ve Aldatmak gibi kitaplarıyla tanınan Brezilyalı roman yazarı Paulo Coelho, sosyal medya hesabından İzmir depremine ilişkin bir paylaşım yaparak, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay örgütleri aracılığıyla bağış yapacağını duyurdu.

3 yaşındaki minik Elif'in hastane odasından ilk görüntüsü: Bebeğiyle oynarken kameraya el salladı İzmir depreminden tam 65 saat sonra mucize eseri enkaz altından yaralı olarak çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in kaldırıldığı hastanedeki görüntüleri, izleyenleri mutlu etti. Elif'in hastane odasında bebeğiyle oynarken kameralara el salladığı görüldü.

GÜNDEM İzmir'deki depremde can kaybı 91'e yükseldi

"Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır"

Coelho, Twitter hesabından Kuran’ın İnşirah Suresi’nde yer alan "Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır" ayetine yer vererek, "Tüm dayanışmam Türk arkadaşlarıma, pazartesi günü Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi aracılığıyla bağış yapacağım. Bağışın depremden etkilenen ülkeler (Türkiye ve Yunanistan) arasında nasıl dağıtılacağına RCRC karar verecektir” ifadelerini kullandı.

“So verily with the hardship there is relief, verily with the hardship there is relief – Quran Ch 94:5-6”



To my Turkish friends, all my solidarity. Next Monday I will make a donation via RCRC pic.twitter.com/HHODVXXJM0 REKLAM October 31, 2020

Mucize çocuklar tüm Türkiye'ye ilham oldu İzmir'de yaşanan deprem felaketinden sonra gelen acı haberler hepimizi üzerken saatler sonra enkaz altından kurtarılan küçük çocuklar hepimize moral aşıladı. Arama çalışmaları devam ederken tüm Türkiye'nin duaları da onlarla.

