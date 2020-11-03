İzmir'deki depremde can kaybı 98'e yükseldi

Elif'in sağlığı yerinde olduğunu ve hiçbir zaman umudumuzu kaybetmediklerini belirten Dereli, “Kurtarmada görevli olan herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah enkaz altında kalanlar da kurtulur. Hastanede olan anne ve ikizlerin sağlık durumu yerinde. Çok yakında taburcu olacaklar dedi.