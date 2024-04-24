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Dünya

Uydu görüntüleri ortaya çıkardı: 10 bin kanser hastasını ölüme iten İsrail ordusu hastaneyi kendi kullanıyor

Uydu görüntüleri, Türkiye tarafından abluka altındaki Gazze Şeridi'nde inşa ettirilen Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin İsrail'in 7 Ekim sonrasında askeri amaçlarla kullandığını gösteriyor. Hastanenin zorla hizmet dışı bırakılmasının ardından 10 bin kanser hastası ağır ve insanlık dışı koşullara maruz kalmıştı.

07:23 - 24/04/2024 Çarşamba
AA
Arşiv
Arşiv

Al Jazeera tarafından yayımlanan ve 23 Ekim ile 17 Nisan arasında çekilen uydu görüntülerinde, İsrail'in zorla hizmet dışı bıraktığı hastane çevresinde askeri araçların bölgedeki varlığı dikkati çekiyor.


Gazze Şeridi'nde onkoloji ünitesine sahip tek hastane olan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin içinde ve çevresinde konuşlandırılmış İsrail ordusuna ait çok sayıda askeri araç göze çarpıyor.

Farklı zamanlarda alınan görüntülerde, zaman içerisinde İsrail askeri araçlarının sayılarının hastane çevresinde arttığı ve son çekilen fotoğrafta 55 İsrail askeri aracının bulunduğu anlaşılıyor.


Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi Müdürü Subhi Sukeyk, Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin zorla hizmet dışı bırakılmasının ardından 10 bin kanser hastasının ağır ve insanlık dışı koşullarda bulunduğunu açıklamıştı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) 2011-2017 yılları arasında Gazze Şeridi'nde inşa ettirdiği Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, toplam 33 bin 400 metrekarelik kapalı alanda birbiriyle bağlantılı 8 blok, 4 ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, laboratuvarlar ve 180 odadan oluşuyor.




Uçtan uca katliam: WhatsApp Gazzelilerin konumunu paylaşıyor İsrail füze yağdırıyor

''Filistin için Teknoloji''den Paul Biggar'ın ortaya çıkardığı raporlar, Gazze'deki katliamda içinde WhatsApp ve Facebook platformlarının yer aldığı Meta şirketinin payı olduğu gerçeğini ortaya koydu. Raporlarda, Meta'nın İsrail ordusuna, 'Lavender' sistemini beslemek için WhatsApp gruplarını belirli kişilerle paylaşan Filistinliler hakkında bilgi verdiğini belirtiyor. (Lavender, 'insan hedefleri' belirlemek ve bombalamak amacıyla İsrail tarafından kullanılan bir yapay zeka programı.) Lavender, WhatsApp ile bağlantı kurarak yer takibi yapabiliyor. Bu sistemle de İsrail ordusu, sivillerin yerlerini tespit ederek evlere baskın yapabiliyor ya da katliamı sürdürerek füzelerle vuruyor. WhatsApp'ın katliama ortaklık etmesi birçok şüpheyi de beraberinde getirdi. Meta'nın, 'uçtan uca şifreleme' de dahil olmak üzere özel bir sosyal ağ olarak tanıttığı Whatsapp'ın güvenirliliğine dair endişelerin oluşmasına neden oldu.



#gazze
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#Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi
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