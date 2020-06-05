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Dünya Uzun süre sonra özgürlük Trablusun 429 günlük esareti bitti
ORTADOĞU

Uzun süre sonra özgürlük: Trablus’un 429 günlük esareti bitti

Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma başkent Trablus’a güvenlik ve özgürlük getirdi. 4 Nisan 2019’da başlayan kuşatma, 429 gün sonra darbeci Hafter’in Trablus Havaalanı ile Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgelerinden çıkarılmasıyla resmen bitti. Başkentin kontrolü tamamen UMH’nin eline geçti. Trablus’un güneydoğusundaki Tarhuna da kuşatılırken, kentin Hafter’e bağlı milis lideri, kaçarken yakalandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Libya’nın başkenti Trablus’u darbeci Hafter esaretinden kurtaran süreç Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında 27 Kasım’da imzalanan anlaşma ile başladı.

Türkiye, mutabakat kapsamında öncelikli olarak hava savunma sistemleri konuşlandırdı. Başkent’i Hafter’in hava saldırılarından kurtaran Türkiye ardından da lojistik ağını hedef aldı. Nisan ayı başlarında Türkiye destekli UMH güçleri, Misrata’dan Tunus sınırına kadar uzanan 400 kilometre sahil şeridini teröristlerden temizledi.

Fotoğraf: Arşiv

SON 2 BÖLGE DE TEMİZLENDİ

Ardından Hafter’in kara saldırılarında kullandığı üsler bir bir temizlendi. Mayıs ayında da Vatiyye Üssü, Yermük ve Hamza Kampları teröristlerden arındırıldı. Son 2 günde de Trablus’taki son Hafter kalıntıları temizlendi. Trablus Havalimani, 4 gün süren operasyonun ardından alındı. Dün de Trablus Havalimanı’nın kuzeyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgeleri teröristlerden temizlendi. Bu bölgelerin de ele geçirilmesi ise Trablus idari sınırları içerisindeki tüm yerleşim birimlerinde işgal bitmiş, kontrol Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerine geçmiş oldu. Böylece Hafter’in, 4 Nisan 2019’da başlattığı Trablus kuşatması 429 gün sonra resmen bitti, kontrol tamamen UMH’ye geçti.

TARHUNA’DAKİ ELEBAŞI YAKALANDI

UMH güçleri namluları şimdi de Trablus’un güneyindeki Tarhuna’ya çevirdi. Havalimanından kaçan Hafter milislerinin peşinden, Kasr bin Gaşir ve Vadi er-Rebi istikametinde ilerleyen UMH güçleri, milislerin harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Tarhuna kenti il sınırlarındaki Fem Mulga beldesine ulaştı. “Trablus’un sırtındaki hançer” olarak tanımlanan Tarhuna vilayeti de Hafter güçlerinden temizlenirse Başkent üzerindeki tehdit bitecek. Bu arada Libya ordusu, Tarhun’da, Hafter’in milis liderlerden Riyad el-Kubeyyir’i yakaladı. Kubeyyir’in, şehrin batı girişinde kaçarken yakalandığı belirtildi. Öte yandan Trablus’un güneyinde bugün ele geçirilen bölgelerde kamufle edilmiş topçu bataryaları ve çok namlulu roketatarların yanı sıra bir de savaş helikopteri ele geçirdi.

BAE’nin Tunus oyunu tutmadı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Tunus Parlamentosu’ndan Türkiye karşıtı bir karar aldırma çabası boşa çıktı. BAE tarafından desteklenen Özgür Anayasa Partisi Meclis Grubu’nun “Libya’ya dış müdahalenin reddedilmesiyle” ilgili sunduğu önerge Tunus Meclisi tarafından reddedildi.

Çocuklara bubi tuzağı

Hafterli teröristlerin bıraktığı havan mermili ayıcık.

qLibya ordusu, Hafter’e bağlı milislerden arındırarak kontrolü sağladığı Trablus’un güneyindeki Vadi er-Rebi bölgesinde, milislere ait çok sayıda araç ve mühimmat ele geçirdi. Hafter’e bağlı teröristlerin kaçarken yerleşim bölgelerine bombalı tuzaklar kurduğu, bir oyuncağın havan mermisi ile tuzaklandığı görüldü.

Rusya’dan UMH’ye yeşil ışık

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’u aradı. Cezayir’i Hafter’i desteklemeye ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü. UMH’nin sahada kazandığı zaferler Rusya’nın duruşunu değiştirdi. Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ve Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ılımlı mesajlar verdi.

Soluğu Kahire’de aldı

Sisi ve darbeci Hafter
  • UMH güçlerinin hızlı ilerleyişi, Libya’da vanlık göstermek isteyen ülkelerin başkentlerini hareketlendirdi. Terörist Hafter, soluğu Kahire’de aldı. Mısır basınında yer alan bilgilere göre apar topar Kahire’ye giden Hafter Çarşamba gecesi derbeci Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile görüştü. Sisi’den destek isteyen Hafter, “Silah ambargosunu kaldırın, Türk müdahalesini durdurun. Türkiye çekilmeden UMH ile müzakere masasına oturmayız” mesajı verdi. Sisi’nin ise kendi sınırlarına yönelik herhangi bir tehdide izin vermeyeceklerini söylediği belirtildi.

Libya’da Hafter temizliği: Trablus Havalimanı tamam
DÜNYA
Libya’da Hafter temizliği: Trablus Havalimanı tamam
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