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Dünya Venezuelada darbe hazırlığı suçlamasıyla iki paralı asker daha yakalandı
AMERİKA

Venezuela'da darbe hazırlığı suçlamasıyla iki paralı asker daha yakalandı

Venezuela Savunma Bakanı Lopez, silahlı eylem ve darbe yapmak için ülkeye gelen, 'paralı asker' olarak nitelediği 2 kişinin daha yakalandığını açıkladı. Venezuela hükümetinin darbe planlama suçlamasıyla yakaladığı 'paralı asker' sayısı 25'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Paralı askerlerin ülkeye deniz yolu ile girmeye çalıştığı iddia edilmişti.
Paralı askerlerin ülkeye deniz yolu ile girmeye çalıştığı iddia edilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Onları arıyoruz, saklanamayacaklar! Puerto Cruz'un dağlık bölgesinde 2 paralı asker yakaladık ve daha fazlası için geliyoruz. Bu baskını finanse eden politik patronlar nerede?" ifadesini kullandı.

Venezuela hükümetinin darbe planlama suçlamasıyla yakaladığı 'paralı asker' sayısı 25'e yükseldi.

Öte yandan, güvenlik güçleri, silahlı eylem, suikast ve darbe yapmak amacıyla ülkeye giren kişilere karşı operasyonlara devam ediyor.

İçişleri Bakanı Nestor Reverol, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatlarıyla başkent Caracas'ın batısını da kapsayan Miranda eyaletinin Petare bölgesinde bu kişilerin yakalanması için operasyon başlatıldığını açıkladı.

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NE OLMUŞTU?

Venezuela'da 3 Mayıs'ta güvenlik güçleri, ülkeye deniz yoluyla girmeye çalışanlara karşı operasyon başlatmış, 8 kişi öldürülmüştü.

Maduro, yakalanan kişilerin ABD ve Kolombiya hükümetlerince desteklendiğini, Guaido ile ilişkisi olduğunu savunmuş ve düzenlediği basın toplantısında, yakalanan kişilerin operasyon planını düzenlemekle itham ettiği Silvercorp CEO'su Jordan Goudreau ile Guaido'nun imzaladığını belirttiği anlaşmayı göstermişti.

Yakalananlar arasındaki 2 ABD'li eski asker de sorgu sırasında aynı belgeyi göstermiş, Kolombiya'da bazı birlikleri eğitip Venezuela'da darbe girişimini desteklemek için geldiklerini söylemişti.

AĞIR SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Çok sayıda askeri teçhizat ve ağır silahın ele geçirildiği operasyonlarda Venezuela'da Ocak 2018'de Guaido öncülüğündeki askeri kalkışmada yer alan ve sonradan kaçan eski Bolivarcı Ulusal Muhafız Birliği mensubu Antonio Seqea da yakalanmıştı

ABD'li askerler sorguda Venezuela'ya girme konusunda kendilerine Sequea'nın yardım ettiğini söylemişti.

  • Venezuela Devlet Başkanı, ülkesine yönelik darbe planlarının, mart ayında, Kolombiya'dan Venezuela'ya silahlı eylem yapılması için silah gönderdiğini açıklayan eski Tümgeneral Cliver Alcala ile başladığını söylemişti.

ABD ve Kolombiya'nın ülkesinde yapılmak istenen silahlı eylemleri desteklediğini savunan Maduro'nun, son saldırı girişimlerinin başlangıcı olarak nitelediği eski Tümgeneral Alcala ise mart ayının sonlarında Kolombiya'da katıldığı bir radyo programında silahlı eylem yapılması amacıyla Guaido ile anlaşarak ülkeye silah gönderdiğini duyurmuştu.

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