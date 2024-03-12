Venezuela'da devlet başkanlığı seçimleri: İktidar partisinin adayı Maduro oldu

ABD Başkanı Joe Biden, ramazan ayı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. "ABD olarak, rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasının bir parçası olarak, acil ve en az 6 hafta sürecek bir ateşkesin sağlanması için durmaksızın çalışacağız" ifadelerini kullanan Biden tüm Müslümanların kutsal günlerini kutladığını belirtti.