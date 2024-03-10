ABD gemisi geçici liman inşa etmek için Gazze'ye gidiyor

Bir lojistik destek gemisi olan Besson, hayati önem taşıyan insani yardım malzemelerini ulaştırmak üzere geçici bir liman kurmak için ilk ekipmanı taşıyor” denildi.

CENTCOM ayrıca dün 04.00 ile 09.00 arasında ABD ve koalisyon gemilerinin 28 insanız hava aracını imha ettiğini duyurdu. Açıklamada, “Sabah boyunca devam eden çatışmaların ardından, ABD ve Koalisyon güçleri saat 04.00 ile 09.00 arasında toplam en az 28 adet insansız hava aracını düşürdü. 9 Mart sabahı 08.20'de gerçekleşen saldırıda hiçbir ABD veya Koalisyon Donanması gemisi zarar görmedi ve ticari gemilerden de herhangi bir hasar raporu gelmedi” ifadeleri kullanıldı.