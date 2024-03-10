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Dünya

ABD gemisi geçici liman inşa etmek için Gazze'ye gidiyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'ye yardım ulaştırmak için geçici liman inşa edileceğini açıklamasının ardından General Frank S. Besson gemisi, Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı. Geminin limanı inşa etmek için malzeme taşıdığı ifade edildi.

16:46 - 10/03/2024 Pazar
DHA
Foto: DHA.
Foto: DHA.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, “9 Mart 2024 tarihinde, ABD Başkanı Biden'ın Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım sağlayacağını açıklamasından 36 saatten kısa bir süre sonra, ABD Ordu Gemisi (USAV) General Frank S. Besson, Langley-Eustis Ortak Üssü'nden ayrılarak Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı.

Bir lojistik destek gemisi olan Besson, hayati önem taşıyan insani yardım malzemelerini ulaştırmak üzere geçici bir liman kurmak için ilk ekipmanı taşıyor” denildi.

Husilerin İHA saldırısı engellendi


CENTCOM ayrıca dün 04.00 ile 09.00 arasında ABD ve koalisyon gemilerinin 28 insanız hava aracını imha ettiğini duyurdu. Açıklamada, “Sabah boyunca devam eden çatışmaların ardından, ABD ve Koalisyon güçleri saat 04.00 ile 09.00 arasında toplam en az 28 adet insansız hava aracını düşürdü. 9 Mart sabahı 08.20'de gerçekleşen saldırıda hiçbir ABD veya Koalisyon Donanması gemisi zarar görmedi ve ticari gemilerden de herhangi bir hasar raporu gelmedi” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye ile ABD'den ortak 'Gazze' açıklaması: İnsani krizin üstesinden derhal gelinmeli
Türkiye ile ABD'den ortak 'Gazze' açıklaması: İnsani krizin üstesinden derhal gelinmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geride kalan gün, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Stratejik Mekanizma kapsamında görüştü. Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerin ardından Türkiye ile ABD tarafından imzalanan ortak açıklamayı yayımladı. Gazze'deki çatışmaların sona erdirilmesine vurgu yapılan açıklamada, "İnsani krizin derhal üstesinden gelinmesinin önemini vurgulamıştır" denildi. İki ülkenin savunma sanayi ve ekonomi konusundaki iş birliğini ilerletme fırsatlarını değerlendireceği vurgulanırken, “Türkiye ve ABD, ulusal güvenliklerini tehdit eden terörizme karşı işbirliğini artırmak amacıyla Terörle Mücadele İstişarelerini yeniden başlatmıştır" ifadeleri yer aldı.

#ABD
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#CENTCOM
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