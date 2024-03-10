Biden'dan Netanyahu açıklaması: İsrail'e zarar veriyor

Biden, “Olan şu ki, İsrail'i savunma ve Hamas'a yönelik strateji izlemeye devam etme hakkı var. Ancak, yapılan eylemlerin bir sonucu olarak kaybedilen masum hayatlara daha fazla dikkat etmelidir. İsrail'e yardım etmekten çok zarar veriyor. Bence bu büyük bir hata. Bu yüzden bir ateşkes görmek istiyorum, büyük bir esir değişimi ile birlikte. Ramazan ayına giriyoruz ve hiçbir şey olmamalı” dedi.