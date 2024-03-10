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Dünya

Biden'dan Netanyahu açıklaması: İsrail'e zarar veriyor

ABD Başkanı Joe Biden, ABD televizyonuna verdiği röportajda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail'e yardımdan çok zarar verdiğini söyledi.

16:39 - 10/03/2024 Pazar
DHA
Foto: DHA.
Foto: DHA.

ABD Başkanı Biden, NBC televizyonuna verdiği röportajda İsrail-Hamas savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.


Biden, “Olan şu ki, İsrail'i savunma ve Hamas'a yönelik strateji izlemeye devam etme hakkı var. Ancak, yapılan eylemlerin bir sonucu olarak kaybedilen masum hayatlara daha fazla dikkat etmelidir. İsrail'e yardım etmekten çok zarar veriyor. Bence bu büyük bir hata. Bu yüzden bir ateşkes görmek istiyorum, büyük bir esir değişimi ile birlikte. Ramazan ayına giriyoruz ve hiçbir şey olmamalı” dedi.


#Joe Biden
#Binyamin Netanyahu
#İsrail
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