Vuhan’da 32 Türk var

Koronavirüs tüm dünyayı alarma geçirdi. Japonya ve ABD, salgının patlak verdiği Çin’in Vuhan kentinden vatandaşlarının bir bölümünü tahliye etti. Japonya hükümeti, Vuhan’a gönderdiği charter uçağıyla 206 vatandaşını kentten çıkardı. ABD de Vuhan’dan 240 vatandaşını tahliye etti. Dışişleri Bakanlığı ülkedeki Türk vatandaşlarının tahliyeleri için çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Çin’de 6 bin, Vuhan’da 32 Türk vatandaşı olduğunu belirten Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, virüsün henüz hiçbir Türk vatandaşına bulaşmadığını, vatandaşların hızla bölgeden tahliye edileceğini duyurdu. Büyükelçi Önen, “Tüm vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz. Resmi girişimlerimizi yaptık. Ambulans uçak veya donanımlı uçakla Türkiye’ye getirilecekler. Bu süreçte belirli karantina şartları uygulanacak” diye konuştu. Avustralya, Yeni Zelanda, Malezya ve Endonezya da vatandaşlarının tahliyesi için Çinli yetkililerle görüşmeye başladı.

TÜRKİYE’DE VİRÜS YOK

Vuhan virüsünü diğer koronavirüslerden ayıran en önemli etkenin şiddetli nefes darlığı olduğunu belirten Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Başar Cander, “Ülkemizde tespit edilen vaka yok. Vatandaşlar panik yapmasın” dedi. Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD) Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Yüce Ayhan da “Bağışıklık sistemi bu yeni türü tanımıyor. Kanser hastaları, yaşlılar ve bazı çocuklar ile bağışıklık sistemiyle ilgili sorun yaşayan kişilerin bu virüsten etkilenmesi mümkün” dedi.

REKLAM

Eren Ocak

Termalle sıkı takip

İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs nedeniyle geçen hafta başlayan termal kameralı önlemler devam ediyor. Geçtiğimiz cuma günü kurulumu yapılan ve Çin'den gelen yolcuları tarayan termal kamera sayısı ikiye çıkarıldı. Kontrollerde Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne bağlı görevlilerin sayısı da arttırıldı. Ayrıca Türk Hava Yolları'nın (THY) Çin uçuşlarında görevli kabin ve kokpit ekiplerinin de isteğe bağlı olarak koronavirüse karşı önlem olarak koruyucu maske taktıkları görüldü.

HAYALET ŞEHRE DÖNDÜ

Çin'de yaşayan Türkler de virüs tehdidinin ardından Türkiye'ye dönmeye başladı. 4 ay önce dil eğitimi için Xiamen'e giden Eren Ocak da onlardan biriydi. Havalimanında yaşadıklarını anlatan Ocak, “Okulumuz bir bildiri yayınladı. Normalde tatilimiz Mart'ın 16'sında bitecekken ikinci bir emre kadar 'okula kimse dönmesin' dendi. Tatil nedeniyle şehir dışına çıkanlar geri dönemedi. Benim yaşadığım eyalatte koronavirüs vakası 56'ya çıktı. Gün geçtikçe de artıyor. Dışarı çıkan insan sayısı azaldı. Maskesiz kimse dışarı çıkmıyor. Her taraf hayalet şehre döndü. Yabancıların hepsi geri dönüyor. Ben de bu olayların biraz yatışmasını bekleyeceğim” dedi.