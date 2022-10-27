Xi Jinping Çin'in ABD ile çalışmaya istekli olduğunu söyledi

Xi, ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi'nin düzenlediği bir etkinlikte verdiği mesajında, büyük güçler olarak Çin ve ABD'nin dünyaya istikrar sağlamaya yardımcı olmak için iletişimi ve işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

İki ülke, Çin'in Tayvan'a yönelik politikası, Çin'in Rusya ile ilişkisi ve daha yakın zamanda ABD'nin şirketlerinin Çinli şirketlere teknoloji satmasını engelleme çabaları konusunda anlaşmazlık yaşıyor.

Çin'de son zamanlarda ABD'li yöneticilerin Tayvan'a yaptığı bir dizi ziyaretten dolayı ipler gerildi. Çin, ABD'nin Çin'in kendisine ait olduğunu iddia ettiği kendi kendini yöneten adaya "tehlikeli sinyaller" gönderdiğini söyledi.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisini denetleyen iktidardaki Komünist Parti'nin lideri olarak çığır açan bir üçüncü dönemi henüz elde eden Xi, Tayvan üzerindeki dış müdahaleyi kınadı ve son zamanlarda Çin'in bunun üzerinde güç kullanma hakkından asla vazgeçmeyeceğini söyledi.

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ABD Başkanı Joe Biden "ABD, Çin ile çatışma istemiyor" dedi.