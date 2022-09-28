Çin yuanı dolar karşısında 14 yılın en düşük seviyesine geriledi ABD Merkez Bankasının (Fed) son faiz artırımının ardından Çin yuanının dolar karşısında değeri, 2008 küresel finansal krizden bu yana en düşük seviyeye indi. Dolar/yuan paritesi, Çin para piyasalarında bugün kapanışta 7,2458'den işlem gördü.

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