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Dünya Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin arazilerini ateşe verdi
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Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin arazilerini ateşe verdi

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nablus kentinde Filistinlilere ait onlarca dönüm tarım arazisini ateşe verdi. Batı Şeria'da uluslararası toplum tarafından yasa dışı kabul edilen Yahudi yerleşim yerlerinde yaşayan İsrailliler, Filistinlilere, ikamet ettikleri yerlere, tarım arazilerine ve araçlarına sık sık saldırıda bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Yahudi yerleşim yerinde ikamet eden bazı yerleşimciler, Filistinlilere ait tarım arazilerini ateşe veriyor.
Yahudi yerleşim yerinde ikamet eden bazı yerleşimciler, Filistinlilere ait tarım arazilerini ateşe veriyor.

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nablus kentinde Filistinlilere ait onlarca dönüm tarım arazisini ateşe verdi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, yaptığı açıklamada, Nablus'un Asira el-Kıbliyye beldesindeki Tzur Yitzhak Yahudi yerleşim yerinde ikamet eden bazı yerleşimcilerin Filistinlilere ait tarım arazilerini hedef aldığını söyledi.

Yerleşimcilerin, tahıl ekili ve üzerinde zeytin ağaçları bulunan onlarca dönüm araziyi ateşe verdiğini belirten Daglas, bölge halkı ile Yahudi yerleşimciler arasında arbede çıkması üzerine İsrail askerlerinin müdahale ettiğini aktardı.

Batı Şeria'da uluslararası toplum tarafından yasa dışı kabul edilen Yahudi yerleşim yerlerinde yaşayan İsrailliler, Filistinlilere, ikamet ettikleri yerlere, tarım arazilerine ve araçlarına sık sık saldırıda bulunuyor.

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