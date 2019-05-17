İsrail Hollandalı Vekil Kuzu'yu gözaltına aldı

Hollanda'da DENK Partisi Milletvekili Tunahan Kuzu, Filistinlilerin büyük felaket anlamına gelen NAKBA'nın 71'inci yıl dönümünü etkinlikleri için gittiği Kudüs'te, Filistin bayrağı taşıdığı gerekçesiyle İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.
Tunahan Kuzu'nun İsrail polisi tarafından gözaltına alındığı DENK partisi tarafından doğrulandı.
Serbest bırakıldı
Filistinlilere destek vermek için düzenlenen etkinliğe giderken İsrail polisi tarafından gözaltına alınan Hollanda DENK partisi Milletvekili Tunahan Kuzu serbest bırakıldı.
Bir süre gözaltında tutulan Tunahan Kuzu sosyal medya hesabından serbest bırakıldığını duyurdu.
I am free now and one day #Palestine will also be free! 🇵🇸
Thnx for all support! ❤️ pic.twitter.com/rhoxPMayIS
I am free now and one day #Palestine will also be free! 🇵🇸
Netanyahu'nun elini sıkmamıştı
Tunahan Kuzu, 2016 yılında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile el sıkışmayı reddetmiş ve bunun Filistinliler karşı işlenen ihlalleri üzerinde bir protesto olarak amaçlı olduğunu söylemişti.