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Dünya İsrail Hollandalı Vekil Kuzuyu gözaltına aldı
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Filistin bayrağı taşıyan Tunahan Kuzu gözaltına alındı

İsrail Hollandalı Vekil Kuzu'yu gözaltına aldı

Hollanda DENK Partisi lideri ve milletvekili Tunahan Kuzu, Mescid’i Aksa önünde İsrail güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. Bir süre gözaltında tutulan Tunahan Kuzu serbest bırakıldığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak IHA
İsrail polisi, Kuzu'yu etkinliğe giderken gözaltına aldı.
İsrail polisi, Kuzu'yu etkinliğe giderken gözaltına aldı.

Hollanda'da DENK Partisi Milletvekili Tunahan Kuzu, Filistinlilerin büyük felaket anlamına gelen NAKBA'nın 71'inci yıl dönümünü etkinlikleri için gittiği Kudüs'te, Filistin bayrağı taşıdığı gerekçesiyle İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

Tunahan Kuzu'nun İsrail polisi tarafından gözaltına alındığı DENK partisi tarafından doğrulandı.

Milletvekili Tunahan Kuzu Mescid'i Aksa önünde gözaltına alındı
OYNAT 00:49
Milletvekili Tunahan Kuzu Mescid'i Aksa önünde gözaltına alındı
Hollanda DENK Partisi lideri ve milletvekili Tunahan Kuzu, Mescid'i Aksa önünde Filistin bayrağı taşıdığı için İsrail güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.

Serbest bırakıldı

Filistinlilere destek vermek için düzenlenen etkinliğe giderken İsrail polisi tarafından gözaltına alınan Hollanda DENK partisi Milletvekili Tunahan Kuzu serbest bırakıldı.

Bir süre gözaltında tutulan Tunahan Kuzu sosyal medya hesabından serbest bırakıldığını duyurdu.

Netanyahu'nun elini sıkmamıştı

Tunahan Kuzu, 2016 yılında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile el sıkışmayı reddetmiş ve bunun Filistinliler karşı işlenen ihlalleri üzerinde bir protesto olarak amaçlı olduğunu söylemişti.
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