İsrail Hollandalı Vekil Kuzu'yu gözaltına aldı

Hollanda'da DENK Partisi Milletvekili Tunahan Kuzu, Filistinlilerin büyük felaket anlamına gelen NAKBA'nın 71'inci yıl dönümünü etkinlikleri için gittiği Kudüs'te, Filistin bayrağı taşıdığı gerekçesiyle İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

Tunahan Kuzu'nun İsrail polisi tarafından gözaltına alındığı DENK partisi tarafından doğrulandı.

Milletvekili Tunahan Kuzu Mescid'i Aksa önünde gözaltına alındı Hollanda DENK Partisi lideri ve milletvekili Tunahan Kuzu, Mescid'i Aksa önünde Filistin bayrağı taşıdığı için İsrail güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.

Serbest bırakıldı

Filistinlilere destek vermek için düzenlenen etkinliğe giderken İsrail polisi tarafından gözaltına alınan Hollanda DENK partisi Milletvekili Tunahan Kuzu serbest bırakıldı.

Bir süre gözaltında tutulan Tunahan Kuzu sosyal medya hesabından serbest bırakıldığını duyurdu.

I am free now and one day #Palestine will also be free! 🇵🇸



Thnx for all support! ❤️ pic.twitter.com/rhoxPMayIS — Tunahan Kuzu (@tunahankuzu) 17 Mayıs 2019

Netanyahu'nun elini sıkmamıştı

Tunahan Kuzu, 2016 yılında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile el sıkışmayı reddetmiş ve bunun Filistinliler karşı işlenen ihlalleri üzerinde bir protesto olarak amaçlı olduğunu söylemişti.