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Torba yasa maddeleri TBMM’de tek tek yasalaşacak: Meclis’te bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte gündem başlıkları...

Torba yasa maddeleri TBMM’de tek tek yasalaşacak: Meclis’te bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte gündem başlıkları...

14:326/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte gündem başlıkları...
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte gündem başlıkları...

Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta da yoğun mesaisine devam edecek. TBMM Genel Kurulu haftalık çalışmasına 8 Ekim Salı günü başlayacak. Genel Kurulda, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Peki, TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte gündem başlıkları...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) geçen hafta yeni yasama dönemine başladı ve bu hafta yoğun bir gündemle toplanacak. Meclis Genel Kurulu'nda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail'in saldırıları ve Orta Doğu'daki gelişmeler konusunda milletvekillerini bilgilendirecek. Bu bilgilendirme oturumunun kapalı yapılması bekleniyor. Ardından, Meclis gündeminde yer alan önemli konulardan biri olan Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Meclis bu hafta, hem iç politika hem de dış politika açısından önemli konulara odaklanacak.

Meclis’te bu hafta hangi konular görüşülecek?

TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmalarına 8 Ekim Salı günü başlayacak. Bu oturumda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail'in saldırıları ve Orta Doğu'daki son gelişmeler hakkında milletvekillerini bilgilendirecek. Bu bilgilendirme oturumunun kapalı yapılması bekleniyor.

Oturumun ardından Genel Kurulda,
Öğretmenlik Mesleği Kanunu
Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Teklife göre,
Milli Eğitim Akademisi
kurulacak ve öğretmenlik mesleği yeterliliklerine uygun olarak, teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi bu akademi tarafından verilecek. Ayrıca, öğretmen adaylarına hazırlık eğitimi süresince her ay, belirlenen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarda ödeme yapılacak. Bu düzenleme, öğretmen adaylarının mesleki hazırlık süreçlerinde maddi destek almasını sağlayacak.
  • Üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler talepleri halinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanacak. Öğretmen kadrolarına atananlar mazerete bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler hariç olmak üzere 1 yıl süreyle yer değiştiremeyecek.
  • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanılmasını kolaylaştırma, kabul etme, bulundurma, kullanma suçları ile hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş suçları ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkum olanların öğretmenliği sona erecek.
  • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarındaki öğretmenlere karşı, görevleri sebebiyle "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarının işlenmesi halinde cezalar yarı oranında artırılacak ve hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.

Görevde olan öğretmen ve uzman öğretmenlerden, 20 yıllık çalışma süresini tamamlayan ve uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olma şartı dışındaki koşulları sağlayanlar başöğretmen ünvanı için başvurabilecek. Ayrıca Genel Kurul, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna 3 üye seçecek.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yetkililerini dinleyecek.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu da toplanarak alt komisyonlar kurulmasını görüşecek.


3600 ek gösterge 1. derece memura ne zaman verilecek? Meslek gruplarına göre ek gösterge artış oranının yer aldığı o tablo...

3600 ek gösterge, 1. derece memurlar için merakla bekleniyor. 1. dereceye 3600 ek gösterge torba yasada var mı, 3600 ek gösterge 1. derece memura ne zaman verilecek? soruları memurların gündeminde yer alıyor. Kamu çalışanlarının gözü birinci dereceye 3600 ek gösterge vaadinde. Torba yasaya eklenen düzenlemelerle birlikte 3600 ek gösterge, 1. derece memurlar için yürürlüğe girecek. 2024 yılı itibarıyla birçok memur, bu düzenlemeden faydalanarak maaş ve emeklilik ikramiyelerinde artış sağlayacak. Ek gösterge artışının ne zaman uygulanacağı ise resmi duyurularla netleşecek. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın paylaştığı meslek gruplarına göre artış oranının yer aldığı o tablo:


#Meclis gündemi
#torba yasa maddeleri
#Türkiye Büyük Millet Meclisi

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