Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) geçen hafta yeni yasama dönemine başladı ve bu hafta yoğun bir gündemle toplanacak. Meclis Genel Kurulu'nda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail'in saldırıları ve Orta Doğu'daki gelişmeler konusunda milletvekillerini bilgilendirecek. Bu bilgilendirme oturumunun kapalı yapılması bekleniyor. Ardından, Meclis gündeminde yer alan önemli konulardan biri olan Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Meclis bu hafta, hem iç politika hem de dış politika açısından önemli konulara odaklanacak.