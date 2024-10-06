Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta da yoğun mesaisine devam edecek. TBMM Genel Kurulu haftalık çalışmasına 8 Ekim Salı günü başlayacak. Genel Kurulda, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Peki, TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte gündem başlıkları...
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) geçen hafta yeni yasama dönemine başladı ve bu hafta yoğun bir gündemle toplanacak. Meclis Genel Kurulu'nda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail'in saldırıları ve Orta Doğu'daki gelişmeler konusunda milletvekillerini bilgilendirecek. Bu bilgilendirme oturumunun kapalı yapılması bekleniyor. Ardından, Meclis gündeminde yer alan önemli konulardan biri olan Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Meclis bu hafta, hem iç politika hem de dış politika açısından önemli konulara odaklanacak.
Meclis’te bu hafta hangi konular görüşülecek?
TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmalarına 8 Ekim Salı günü başlayacak. Bu oturumda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail'in saldırıları ve Orta Doğu'daki son gelişmeler hakkında milletvekillerini bilgilendirecek. Bu bilgilendirme oturumunun kapalı yapılması bekleniyor.
- Üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler talepleri halinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanacak. Öğretmen kadrolarına atananlar mazerete bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler hariç olmak üzere 1 yıl süreyle yer değiştiremeyecek.
- Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanılmasını kolaylaştırma, kabul etme, bulundurma, kullanma suçları ile hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş suçları ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkum olanların öğretmenliği sona erecek.
- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarındaki öğretmenlere karşı, görevleri sebebiyle "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarının işlenmesi halinde cezalar yarı oranında artırılacak ve hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.
Görevde olan öğretmen ve uzman öğretmenlerden, 20 yıllık çalışma süresini tamamlayan ve uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olma şartı dışındaki koşulları sağlayanlar başöğretmen ünvanı için başvurabilecek. Ayrıca Genel Kurul, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna 3 üye seçecek.
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yetkililerini dinleyecek.
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu da toplanarak alt komisyonlar kurulmasını görüşecek.