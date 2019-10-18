Dünya Yemeklerini bile bıraktılar
AMERİKA

Yemeklerini bile bıraktılar

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’nin kuzeyinden çekilme emri üzerine Amerikan ordusunun Münbiç’te önceki gün aceleyle boşalttığı askeri üsten yeni görüntüler ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD askerleri eymekhanedeki yemeklerini bile bıraktı
ABD askerleri eymekhanedeki yemeklerini bile bıraktı

Rus Anna Haber Ajansı tarafından kaydedilen görüntülerde, Amerikan askerlerinin üssü terk etme telaşı içinde yemekhanedeki yemeklerini bile bırakıp gittiği görülüyor. Hayalet bir yerleşimi andıran görüntülerde, ABD askerlerinin alelacele üssü boşalttıkları görülüyor. Askerlerin okudukları kitapları bile bölgede bıraktığı, çadırların ve binaların kullanılmaya hazır halde olduğu görülüyor.

ABD askerlerine ait yiyecek ve kitaplar

LAFARGE’I BOMBALADILAR

  • ABD'ye ait üs
  • Öte yandan, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR)’nin açıklamasına göre, daha önce ABD askerleri tarafından boşaltılan Suriye’nin kuzeydoğusundaki Fransız Lafarge Çimento Fabrikası’nda bulunan ABD karagahı, yine ABD hava kuvvetlerine ait F-15 savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırı ile bombalanarak kullanılmaz hale getirildi. Önceki gün LaFarge’ın tesisleri içerisindeki ABD Özel Kuvvetleri Karargahı boşaltılmış. Uydu görüntülerinde, ABD Özel Kuvvetleri’nin tesisten ayrılmadan önce çok sayıda özel belge, teçhizat ve malzemeyi ele geçirilmemesi amacıyla yakarak imha ettiği uydu görüntüleri ile tespit edilmişti.

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